Gli errori più comuni quando ci laviamo i capelli Quali sono gli errori più comuni che commettiamo quando ci laviamo i capelli? Ecco tutto quello che dobbiamo sapere

Lavare i capelli sembra una pratica assolutamente semplice, comune, di routine. Non ci facciamo nemmeno più caso. Ma nella maggior parte dei casi, le persone non si rendono conto di lavarsi i capelli in modo sbagliato. Ci sono degli errori che commettiamo tutti e che non dovremmo più commettere per il benessere dei nostri capelli.

Per lavare correttamente i capelli prima di applicare lo shampoo dovete sciacquare bene i capelli, separandoli in piccoli fili sottili per permettere al detergente di penetrare meglio negli strati inferiori, per ottenere un risultato assolutamente efficace.

Proteggere le estremità dall’eccessiva secchezza usando il balsamo soprattutto sulle punte. Bisogna applicarlo solo in questa zona, prima di usare lo shampoo per lavarsi i capelli.

Non esagerate con lo shampoo, ce ne vuole poco, perché altrimenti troppo prodotto può arrivare a danneggiare i capelli. Versate solo 3/4 di cucchiaino di shampoo nel palmo della mano, diluitelo in acqua e mescolate per ottenere una buona schiuma che poi andrà applicata sui capelli. Non è vero che una quantità di shampoo più alta sia più efficace, perché rischierete di asciugare troppo i capelli.

Quando vi lavate i capelli fatelo con delicatezza, con movimenti delicati e attenti, per non rovinare il cuoio capelluto e per non rovinare nemmeno i capelli, che con movimenti meccanici troppo forti rischiano grosso. Massaggiate il cuoio capelluto con la punta delle dita, anche per aumentare il flusso del sangue alle radici e rafforzando così la crescita dei capelli. Quindi distribuite la schiuma su tutti i capelli senza strofinare.

Non è necessario lavare i capelli due volte, basta un solo passaggio. Soprattutto se vi lavate i capelli molto spesso: uno shampoo è abbastanza.

Prima di applicare il balsamo, spremete i capelli per togliere l’acqua in eccesso dai capelli. Quindi passate il prodotto senza toccare il cuoio capelluto perché non serve; serve solo sui capelli.

I capelli vanno risciacquati con acqua fredda, così da eliminare ogni residuo e donare lucentezza e morbidezza alla vostra chioma.