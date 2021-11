Il giusto gloss volumizzante per le labbra può aiutarci ad avere sempre make up naturali e labbra da baciare, per sorrisi ai quali è impossibile resistere. Ci sono tanti brand da tenere in considerazione che propongono i loro lucidalabbra, trasparente, glitterati, colorati o profumati, da usare ogni giorno.

Su Amazon possiamo acquistare i prodotti più idonei alle nostre esigenze, potendo contare sui brand migliori in fatto di cosmesi e di bellezza. Splendide idee regalo da fare a da farsi in ogni occasione per poter celebrare con il gloss volumizzante labbra più giusto la nostra naturale bellezza.

Oggi ti proponiamo sei brand diversi che hanno a cuore il nostro benessere, con prodotti beauty davvero unici nel loro genere. Tutti da non perdere. Scegli il tuo gloss volumizzante labbra preferito e non lasciarlo più.

Lip Plumper Gloss Filler per labbra naturale con lucidalabbra diurno e notturno

Aliver Lip Gloss è un filler naturale per labbra, in una confezione che contiene un lucidalabbra diurno e un lucidalabbra notturno. In pochi istanti le nostre labbra sembreranno bellissime: giallo chiaro per il giorno, con dentro un po’ di zenzero per avere subito labbra piene e sexy, alla mente per la notte, per un balsamo per le labbra idratante e nutriente. Il risultato finale sarà eccezionale, con labbra rimodellate e piene in pochi secondi, ma anche luminose e idrate. Piccolo ed ergonomico, si può sempre portare con sé per essere usato in ogni momento.

L’Oreal Paris Gloss volumizzante Brilliant Signature, Lucidalabbra a lunga durata

Da L’Oreal Paris ecco il gloss volumizzante disponibile in diverse varianti di colore. Contiene acido ialuronico e complesso collagene per labbra subito rimpolpate, idratate e ben definite. Dona una sensazione di freschezza alle labbra, per un sorriso brillante che dura a lungo. Si applica facilmente, partendo dal centro del labbro superiore per arrivare ai lati e poi lo stesso sul labbro inferiore. Si può anche usare con il rossetto, la texture è molto leggera e non appiccica.

Maybelline New York Lifter Gloss, Lucidalabbra con acido ialuronico, Effetto rimpolpante e idratante

Da Maybelline New York, invece, ecco il Lifter Gloss, Lucidalabbra con acido ialuronico con effetto rimpolpante e idratante. Disponibile in un bellissimo rosa confetto, questo lucidalabbra è arricchito con principi attivi dall’effetto volumizzante naturale, senza dover ricorrere a filler o chirurgia. Le labbra sono subito più morbide, idratate e rimpolpate, con i contorni maggiormente definiti. La texture è morbida e non appiccica, l’applicatore più largo consente di avere risultati eccezionali con un solo passaggio.

SkinLabo – Paparazzi Effect Lip Plumper. Lucidalabbra volumizzante che gonfia le labbra. Effetto volume immediato e duraturo

Da SkinLabo ecco il lucidalabbra Paparazzi effect, un lip plumper volumizzante che gonfia visibilmente le labbra, con effetto volume immediato e duraturo nel tempo. Impreziosito di acido ialuronico ed estratto di zenzero, le labbra sono nutrite e idratate. Troviamo anche Portulaca Pilosa, erba officinale usata per rimpolpare le labbra, e il ginseng, con azione antiossidante, rivitalizzante e tonificante. Si può applicare più volte al giorno sulle labbra asciutte oppure direttamente sul rossetto per ottenere un effetto glossy.

KIKO Milano Lip Volume Tutu Rose. Crema Labbra Perfezionatrice. Effetto Volumizzante

Per chi, invece, ama alla follia il brand KIKO Milano, ecco il lipgloss che dà volume nel colore delicato Tutu Rose, ma disponibile anche nella versione trasparente. Una crema per le labbra perfezionatrice con effetto volumizzante, per idratare e nutrire in profondità, grazie all’estratto di semi di sesamo e alle sfere di acido ialuronico. Le labbra sono subito più belle e più lucenti. L’applicatore dalla punta floccata è morbido e avvolgente, per un’applicazione rapida e semplice.

Hollywood Lip Volumizer, volumizzante labbra al veleno d’ape, lucidalabbra prima e dopo il rossetto

Lo Store di LR Wonder Company, infine, propone l’Hollywood Lip Volumizer, un volumizzante per labbra al veleno d’ape, un lucidalabbra che si può applicare prima e dopo il rossetto. Un vero e proprio botox naturale con il brevetto internazionale Maxi-Lip, che contiene al suo interno zenzero e peperoncino che stimolano la circolazione del sangue, per un effetto Plumping. Il veleno d’api e i feromoni donano subito tono alle labbra che appaiono immediatamente più volumizzate. Si può portare sempre con sé per labbra sempre morbide e sexy. E ovviamente protette da vento, sole, inquinamento.

Qual è il gloss volumizzante per labbra che preferisci tra quelli dei brand in vendita su Amazon che ti abbiamo proposto?