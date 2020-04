ha semplicemente usato un prodotto di bellezza e si è ritrovata con la pelle completamente verde No, non si è mascherata da orco, ha semplicemente usato un prodotto di bellezza che molte donne utilizzano, e si è ritrovata con la pelle completamente verde. Ecco come + successo

Molti amano usare la lozione solare per far sembrare che abbiano trascorso un paio di giorni in spiaggia. Jenni Coleman è sempre stata una grande amante di questi prodotti, ed ogni volta che può, ne compra uno e lo usa in occasioni speciali. Un paio di anni fa, dopo aver applicato il prodotto come di consueto, ha avuto una sorpresa.

Sembrava che andasse tutto bene, quando l’indomani è quasi svenuta quando si è vista allo specchio. Era completamente verde! Sembrava che indossasse un costume di Halloween.

“Sembro sempre troppo pallida, quasi come un fantasma. Quindi adoro utilizzare un bronzer e ne ho molti. Mentre lo stavo applicando, i miei figli mi hanno avvertito che la crema sembrava un po’ verde ma io li ho ignorati”, ricorda Jenni.

Fu a questo punto che Jenni desiderò di aver ascoltato le raccomandazioni dei suoi figli. Era chiaro che qualcosa era andato storto, e non importava quanto duramente cercasse di lavarsi, il colore verde brillante non accennava ad andare via dal suo corpo.

Si rifiutò di lasciare la sua casa in quelle condizioni, e rimase rinchiusa per tutto il fine settimana sperando che tutto finisse il prima possibile. Jenni ebbe l’incidente all’età di 35 anni.

La sua prima reazione fu molto forte e quasi pianse, ma poi decise che era meglio prendere tutto con un po’ di umorismo. Decise dunque di fare delle foto divertenti, almeno avrebbe fatto qualche risata dopo la fine di questo incubo!

“Pensavo che il colore non sarebbe mai andato via. I miei amici mi dissero che assomigliavo al Mago di O. Mi hanno anche detto che il mio naso sembrava più grande “, ha detto Jenni. Normalmente compro queste creme ogni volta che posso, quindi ne ho molte a casa. Non avrei mai pensato che potessero dare un simile risultato “.

Ora, quattro anni dopo, la sua famiglia si diverte ancora ricordando l’incidente inaspettato. Jenni ricorda di aver preso una bottiglia di “bronzer” dal fondo della sua mensola. Probabilmente era troppo vecchio e semplicemente scaduto.



Con sollievo di tutti, un paio di giorni dopo il colore verde brillante divenne sempre più chiaro e alla fine scomparve del tutto. Questo non ha affatto affievolito il suo grande amore per l’abbronzatura, ma ora si assicura che il prodotto che sta usando non sia scaduto. La maggior parte dei prodotti abbronzanti ha una durata di circa due anni prima di scadere. Molte persone in rete si sono stupite del fatto, ed hanno scherzato del fatto. È un vero sollievo che quando questo è accaduto, Jenni non abbia dovuto partecipare ad un matrimonio o ad una riunione d’affari.