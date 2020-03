I peli sulle gambe puoi anche indossarli. Il nuovo prodotto uscito sul mercato ha un ruolo un po' strano. Ti permette di uscire con i peli sulle gambe e a quanto pare è efficace in diversi ambiti. Ecco di che si tratta

Sfortunatamente, ci sono ancora molti pregiudizi sull’aspetto delle donne, ci sono stereotipi profondamente radicati su come dovrebbero apparire. Inoltre sono spesso vulnerabili a trattamenti iniqui. In alcuni casi, molte donne usano determinate misure per cercare di proteggersi per strada da sguardi, insinuazioni e altri atti che minacciano la loro integrità e diritti.

In altri cercano di sfidare gli stereotipi e dimostrano che non hanno bisogno di soddisfare le esigenze della società per apparire femminili e “perfette”. Questa volta, un prodotto ha suscitato scalpore nelle reti e fa si che le donne possano simulare di avere molti peli sulle gambe. Il suo lancio ha generato ricettività, ma anche polemiche, riguarda delle calze piene di “peli”.

Questo nuovo capo da donna rompe lo stereotipo secondo cui le donne devono essere rasate per avere un bell’aspetto.

Le statistiche parlano da sole e, che ti piaccia o no, le donne sono più svantaggiate degli uomini in termini di molestie, indipendentemente dall’ambiente in cui lavorano, al lavoro, in strada, a una festa, in un ristorante, ovunque.

Durante l’estate tutti vogliono indossare abiti adatti e ridotti per resistere al calore il più possibile. Le donne indossano gonne o pantaloncini, ma sfortunatamente devono sopportare uomini che si complimentano con loro e fissano. Questo comportamento obbedisce a una dinamica assolutamente ingiusta e sessista, ma è ancora una realtà.

Parallelamente, le donne soffrono dello stigma delle gambe pelose, essendo costrette a radersi regolarmente per evitare di ricevere sguardi o commenti sprezzanti. Con sorpresa di molti, ci sono alcune donne che stanno esercitando il loro diritto alla libertà di espressione e lasciano crescere i peli sulle gambe, ignorando le critiche e l’opinione pubblica.

Ma non tutti hanno la stessa possibilità di agire come coloro che osano uscire con i peli, e questa iniziativa consente loro di avere più fiducia dopo aver indossato le calze con i peli incorporati. La descrizione del produttore dice che è un accessorio di moda che può anche essere una risorsa eccellente per intrattenere le persone, specialmente alle feste o semplicemente per scherzare.

Chiarisce che è anche un’opzione per proteggere la popolazione femminile dalle molestie non consensuali degli uomini. “Quindi se hai paura di uscire la sera, puoi indossare queste calze pelose”, dice la descrizione del prodotto.

Sebbene alcune persone mettano in dubbio tale descrizione, affermando che non è responsabilità delle donne spaventare gli uomini perversi che si avvicinano a loro, ma riconoscono che è un’idea che può essere efficace.

Altri ritengono che questa opzione aiuti anche a regolarizzare i peli delle gambe, molte donne non capiscono perché gli uomini possano lasciarli crescere per tutta la vita e le donne debbano raderli per soddisfare un canone di bellezza vecchio stile.