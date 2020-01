I prodotti beauty più comprati online Quali sono i prodotti beauty che sono maggiormente comprati online dagli italiani? Eccoli nel dettaglio

Quali sono i prodotti beauty che gli italiani acquistano online? Spesso la spesa in prodotti di bellezza avviene tramite portali specializzati, e-commerce generalisti, ma anche direttamente dai siti dei brand. Ma cosa compriamo online quando si tratta di prenderci cura di noi?

Prendersi cura di se stessi è fondamentale. Dovremmo sempre ritagliarci un momento della giornata per poterci dedicare a noi, alla cura della nostra bellezza, a piccoli o grandi trattamenti beauty, vere e proprie coccole da regalarsi. Chi non sceglie l’estetista, compra prodotti beauty per trattamenti fai da te da fare in casa nei ritagli di tempo.

Ma cosa compriamo? Supermercato24, marketplace italiano della spesa online con consegna in giornata, ha analizzato gli acquisti fatti online nell’ultimo anno per delineare quali sono le abitudini degli italiani per quello che riguarda la bellezza. Scoprendo che il benessere di capelli e corpo è fondamentale. Nel 2019, come nel 2018, i prodotti per la cura dei capelli (10,6%) e della propria pelle (10,6%) sono in cima alle classifiche delle categorie beauty più acquistate online in Italia e rappresentano più di un quinto delle vendite del settore della bellezza al supermercato. Terzo gradino del podio per il make-up (9%), che l’anno precedente era ottavo.

Prodotti per i capelli

Per quello che riguarda i prodotti per i capelli, online gli italiani acquistano maggiormente il balsamo, come ad esempio quello riparatore alla provitamina, che va alla grande, o quello alla cheratina, per nutrire e idratare. Via libera anche allo shampoo: preferiamo quelli effetto seta e lisciante, ma anche quelli con vitamine e cheratina. Moltissimi i prodotti senza parabeni, per la salute dei capelli e non solo per la loro bellezza.

Prodotti per idratare a pelle

E per idratare a fondo la pelle? Usiamo bagnoschiuma al latte e miele, all’olio di Argan, ai bagni termali, ma adoriamo anche il burro di karitè. I profumi che amiamo di più per questi prodotti sono vaniglia, pino silvestre, talco.

Make up

Un capitolo a parte merita il make up. L’indagine sottolinea che i trucchi per gli occhi sono i più venduti. Il mascara non può mancare, soprattutto se è volumizzante e waterproof, così come nel beauty non possono mancare il kajal nero e l’eyeliner nero nella versione a penna, più facile da applicare. Molto vendute anche le matite marroni per le sopracciglia, la cipria compatta, il fondotinta liquido leggero e dal finish naturale, così come nail polish e top coat effetto gel. Il colore? Albicocca!