I trend beauty del 2020 Quali sono i migliori trend beauty del 2020 che ci permetteranno di essere più belle e di prenderci cura di noi giorno dopo giorno?

Trend beauty del 2020: quali sono le tendenze della nostra bellezza? Come potremo prenderci cura della nostra pelle, dei nostri capelli, del nostro corpo se non conosciamo quali saranno i trend fondamentali del settore proposti per noi?

Se volete conoscere quali saranno i must have beauty del 2020, se volete sapere quali saranno i trattamenti dei quali non riusciremo più a fare a meno, se non vedete l’ora di prendervi cura del vostro corpo con le ultime novità del settore, ecco che nel Beauty Report gli esperti di Treatwell – il più grande portale in Europa per la prenotazione di trattamenti di bellezza e benessere sono contenuti tutti i trattamenti più innovativi.

Microbioma

I batteri sono amici della nostra pelle. La parola si riferisce all’ecosistema di batteri che naturalmente è presente sulla superficie della pelle per garantirne il funzionamento. Nel 2020 faranno parte della nostra skincare in prodotti pensati ad hoc.

Dormire bene

Dormire fa bene anche alla salute della pelle. Il riposo è fondamentale per aiutare le cellule a rigenerarsi e dire addio a occhiaie, gonfiori, carnagione spenta. Potete optare per l’aromaterapia o massaggi rilassanti per dormire meglio.

Bellezza hi tech

La tecnologia al servizio della bellezza, con trattamenti con maschere led, dispositivi per monitorare l’impatto ambientale sulla pelle, campi elettrici a corrente pulsata per trattamenti all’acido ialuronico e molto altro ancora.

Volume nei capelli e sulle ciglia

Capelli e ciglia sfidano la gravità, con un maxi volume. Via libera a extension per le ciglia per sguardi da cerbiatta.

Bellezza sostenibile

Il pianeta richiede maggiori attenzioni nei confronti dei cambiamenti climatici che rischiano di portarci a un punto di non ritorno. Ecco perché nel nostro beauty del 2020 arriveranno tantissimi prodotti ecosostenibili, a basso impatto ambientale. Sicuri, efficaci e amici dell’ambiente.