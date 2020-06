Il segreto dei capelli lucenti e lunghi delle donne cinesi Il segreto dei capelli lucenti e lunghi delle donne cinesi - C'è qualcosa che fanno ogni volta che si lavano i capelli

Le donne cinesi sono conosciute in tutto il mondo non solo per la loro pelle di “porcellana” ma anche per la lucentezza e lunghezza dei capelli, che non ha eguali in tutto il mondo. Vi sveleremo il segreto dei capelli lucenti e lunghi delle donne cinesi, ma prima vi parleremo della loro tradizione e del perché i capelli per loro sono considerati sacri.

Le donne cinesi “Yao” hanno tutta una tradizione che circonda i loro lunghissimi capelli, che però vengono raccolti in uno Chignon. Li tagliano all’età di 16 anni quando possono cominciare a cercare marito, dopodiché non li tagliano più.

Nessuno può vedere i loro lunghissimi capelli, infatti li tengono sempre raccolti in uno chignon, il quale è composto dai capelli tagliati e dai capelli persi che vengono raccolti e inseriti nello chignon.

Possono sciogliersi i capelli solo davanti ai loro figli, tant’è che un’antica legge diceva che se qualcuno vedeva i capelli di una donna Yao, doveva vivere nella sua casa per tre anni. Negli anni 80 è stata abolita la legge.

I loro capelli simboleggiano lunga vita e prosperità. Si presentano molto lucidi, e sani e mediamente possono avere un lunghezza di 2 metri. Ma qual’è il segreto di una criniera così bella? È l’acqua del riso!

1. Lavare molto bene il riso in una tazza d’acqua.

2. Metterlo in un contenitore d’acqua per 15 minuti e mescolarlo diverse volte

3. Filtrare l’acqua in un contenitore.

4. Lasciare riposare a temperatura ambiente per 1 o 2 giorni, fino a quando inizia a fermentare e diventa leggermente acido. Poi far bollire l’acqua e lasciarla nuovamente a raffreddare a temperatura ambiente.5. Si possono aggiungere alcune gocce di olio essenziale.

6. Usa quest’acqua come uno shampoo naturale, versandolo sul cuoio capelluto e massaggiandolo delicatamente per farlo penetrare.

7. Quindi risciacquare con abbondante acqua (preferibilmente calda).

Secondo gli esperti, l’acqua di riso è ricca di antiossidanti, minerali e vitamina E, che migliora l’elasticità dei capelli e ha proprietà riparatrici. Contiene inositolo, un carboidrato noto per riparare i capelli danneggiati, oltre a rafforzarlo dalle radici per prevenire lesioni future, grazie agli aminoacidi che contiene.