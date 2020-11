Jen Atkin, lasciata dal ragazzo perché troppo in carne, diventa Miss Gran Bretagna

Ultimamente si parla molto di body shaming, e proprio perché l’ondata di odio verso i corpi diversi, non canonici aumenta sempre più. Sono molte le donne denigrate a causa del loro peso, com’è successo a Jen Atkin . Ma bisogna saperci rialzare, ed affrontare la vita con forza, coraggio, e testardaggine.

Jen Atkin ha vinto il concorso di Miss Gran Bretagna 2020, ma lei non è una donna qualunque. Probabilmente guardandosi alle spalle mai si sarebbe immaginata di poter vincere un concorso di bellezza.

Già, perché il suo corpo non era perfetto, ed è stato il motivo per il quale il suo ragazzo l’ha lasciata.

Dopo aver cambiato radicalmente il proprio stile di vita e la sua alimentazione, Jen ha perso ben 45 chilogrammi. Il lavoro, la perseveranza, e la grinta l’hanno portata verso un successo sicuro.

La sua storia dimostra infatti, come con la sola forza di volontà ci si possa ritrovare dove mai avremmo pensato di essere.

Il fatto che il suo ragazzo l’abbia lasciata per il solo fatto di avere dei chili di troppo, l’ha spinta a lavorare su se stessa, e non solo sul suo corpo. Adesso va in palestra e ama lo sport.

Forse col senno di poi, oggi ringrazierebbe il suo ex ragazzo, che con quel suo atteggiamento ha dato il via al suo processo di cambiamento e rivoluzione della vita.

“Mi piace ancora il cibo ma non mi abbuffo più come una volta! Vado in palestra 5 volte a settimana e la adoro, è diventata una parte fondamentale della mia vita. Mi ha aiutato molto”.

Grazie ai risultati ottenuti ha vinto anche il titolo di Miss Scunthorpe nel 2018, ed è arrivata seconda al concorso di Miss Inghilterra.

Ha poi deciso di interrompere la sua carriera all’interno dei concorsi di bellezza, per indossare un magnifico abito bianco, ed arrivare sull’altare con il suo promesso sposo.