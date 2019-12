Kaia Gerber, la french manicure multicolore è perfetta Kaia Gerber mostra a tutti la sua nuova french manicure multicolore, che è assolutamente perfetta per ogni occasione

Kaia Gerber lancia una french manicure destinata a spopolare tra le fashion e beauty addicted di tutto il mondo. La giovanissima modella, figli di Cindy Crawford, ci lascia un’idea ideale anche per le feste di fine anno. Per brillare di eleganza e con colore.

La french manicure è sempre uno stile assolutamente perfetto per poter ricreare un effetto elegante, chic e femminile sulle nostre unghie. La super modella figlia di Cindy Crawford ci dà lezioni su come brillare in ogni occasione. Giusto in tempo per decidere quale sarà la manicure che andremo a sfoggiare in occasione delle feste di fine anno.

La giovane top model ha chiesto a Mei Kawajiri, una guru di Los Angeles, gettonatissima dalle celebrities, per poter avere una nail art da urlo, ideale per le feste di fine anno, ma che non fosse troppo classica e troppo tradizionale. Ed ecco che lei le ha realizzato una french multicolore nei toni pastello con base nude.

Appena Kaia Gerber ha pubblicato su Instagram la foto della sua nuova manicure si è scatenata la schiera di fan pronte a carpire ogni suo segreto di bellezza. Perché è semplice, ma originale. Elegante, ma non banale. E poi è multicolor, giovane e fresca, insomma.

La french manicure multicolore non sta bene solo alle giovanissime come Kaia Gerber, ma anche a chi ha qualche anno in più sulle spalle. Punto di forza proprio la sua base classica e semplice, che viene poi arricchita con naturalezza da una french multicolore che dona allegria.

Per uno stile che si fa assolutamente notare, anche durante le feste di fine anno. Ma per non essere banali e per non avere a tavola tutte la stessa tradizionale nail art natalizia. Che dopo un po’ potrebbe anche stancare.