La lettera di una vera amica Amica, la bellezza non si misura in chili Sono stanca di sentire le tue lamentele per quei chili che pensi siano di troppo sul tuo corpo, quand'è che ti sei dimenticata di amare te stesso?

Amica, la bellezza non si misura in chili. Sono stanco di sentire come ti lamenti quando ci incontriamo per un caffè, di sentire come ti definisci con i peggiori aggettivi quando per me sei una delle donne più belle e stimolanti del mondo. Dovresti vederti attraverso i miei occhi e apprezzarti.

In te ho visto una donna instancabile e dedita, più forte di qualsiasi metallo, in situazioni che non augurerei nemmeno al mio peggior nemico, ma imperterrita, ti rechi a fare shopping, indossi un bel vestito, e butti tutti i tuoi problemi alle spalle.

No, la tua bellezza e la tua intelligenza non si misurano in chili, e se gli altri ti hanno detto che non è così, l’unica cosa che mi viene in mente è che non sanno come amarsi. Per favore, non ascoltarli.

Capisco che ti prendi cura del tuo corpo per la tua salute, per avere una vita lunga e piena, ma non farlo perché gli altri dicono che “devi vederti meglio”, non sono te e non voglio che questo ti causi ferite. Dedicati all’amore per te stessa, e trasmetti questo messaggio ai tuoi figli.

L’autostima esiste in migliaia di forme e colori, e non è misurata da ciò che dice una scala o dalla taglia su un’etichetta, ci sono molte taglie ma tu sei unica. Vorrei con tutto il cuore che tu fossi orgogliosa del tuo corpo e se desideri nuove abitudini sane, ti aiuto a soddisfarle, ma non farò parte degli attacchi contro di te.

Come ti aspetti il ​​rispetto degli altri se non sei tu la prima ad averlo per te stessa? I sapori sono una delle più grandi benedizioni della nostra cultura e mi piacerebbe che tu te li godessi senza colpa. Non voglio che tu ferisca solo il tuo corpo nel tentativo di vedere una taglia più piccola nel tuo armadio.



Con amore, ti dico, la tua bellezza non si misura in chili, tanto meno la tua intelligenza, quindi non lasciare che quelle idee smorzino la tua luminosità. Hai tutto per poter avere successo, così tanto da ottenere e noi siamo tutti quelli che credono in te, sappiamo che puoi ottenere qualsiasi cosa, quindi perché è così difficile per te amare te stessa?

Smetti di confrontarti, smetti di premere te stessa, ti vedo più bella che mai e se c’è qualcosa che vuoi cambiare, fallo per sempre, non continuare a umiliarti.

Ama il tuo corpo perché è l’unico che hai, quello che ti prende, ti porta, ti sostiene, ti solleva e persino ti fa volare se ci credi. Sei bella, sei bella e sei una benedizione, non dimenticarlo mai.