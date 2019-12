La maschera appiccicosa «Ho quasi perso la pelle del mio viso» Fa un video per testare una crema per i punti neri, ma quando cerca di staccarsela si ritrova davanti a un incubo

Molte volte abbiamo sentito che “chi bello vuole apparire deve soffrire”, chiunque potrebbe pensare che i rituali di bellezza non richiedano sforzo e dedizione, ma in realtà è proprio così. E la protagonista di questa storia, Navy Chandler, una ragazza di 20 anni, lo sa benissimo dopo aver trascorso un’ora a lottare per rimuovere una maschera che sembra essersi incollata al suo viso.

Questa giovane donna ha registrato un video e quello che inizialmente pensava fosse un normale rituale di bellezza si è concluso con un lungo e doloroso processo su come straccare una maschera dalla pelle.

Generalmente questo tipo di prodotto viene applicato sul viso, facendo attenzione a non toccare il bordo degli occhi, e dopo averlo distribuito uniformemente sulla pelle è previsto un breve periodo di attesa fino a quando non si asciuga.

Una volta che la maschera è tesa, a volte viene rimossa dalla pelle usando acqua o semplicemente estratta dal viso senza alcuno sforzo aggiuntivo e molto meno tempo. Navy ha cercato di mostrare i benefici del prodotto, i suoi pori sarebbero stati liberi dallo sporco che sarebbe stato rimosso con la maschera, ma in realtà la pratica non era così semplice.

“Era il mio giorno libero e ho comprato una maschera economica e rimovibile, ho dovuto lasciarla asciugare e poi toglierla, e quando l’ho fatto, ho quasi dovuto staccare la pelle dal mio viso. Fortunatamente, Navy non ha subito gravi lesioni, sebbene abbia perso parte dei suoi capelli.

Navy, che è un aspirante comica di Wichita, Kansas, era nei guai dopo aver acquistato una maschera per il viso economica da $ 1,99. Presumeva che il prodotto si dovesse staccare facilmente dalla pelle, ma le immagini si dimostrano esattamente l’opposto, è stata una lotta disperata staccarla dal suo viso.

Nel video, Navy dice che ci è voluta quasi un’ora per sbarazzarsi completamente di quel prodotto appiccicoso, doveva essere una procedura indolore, ma ha sofferto molto quando lo ha rimosso. “Il dolore è stato intenso. Mi ha tolto tutti i peli dal viso, quindi era come una ceretta per il viso. ”

Senza dubbio, Navy ci penserà molto bene prima di acquistare un prodotto simile da applicare sul viso. “Non posso dire che la maschera mi abbia aiutato, ma il mio viso aveva una pelle liscia e lucente dopo la scomparsa dell’irritazione rossa. Non lo consiglierei a nessuno tranne ai miei nemici!

Andy Millward, estetista e membro della British Association of Beauty Therapy and Cosmetology, è uno degli esperti che non credono che le maschere esfolianti abbiano alcun beneficio per la pelle e ritiene persino che possano causare danni.