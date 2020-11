Esistono delle ricette di bellezza fai da te che ci donano risultati strepitosi, come quella dello scrub labbra miele e zucchero che rendono, questa parte del nostro viso, bellissima da guardare e morbidissima da baciare. Volete la ricetta?

Labbra miele e zucchero: due ingredienti speciali per una ricetta di bellezza

Quando le temperature sono troppo alte, o troppo basse, la nostra pelle può risentirne. Uno degli effetti più spiacevoli che ci riguardano da vicino è quello delle labbra screpolate. Quante di voi in inverno devono combattere con questa condizione?

Ma tutto è risolvibile, una ricetta di bellezza molto semplice e popolare ci aiuterà ad avere uno scrub labbra miele e zucchero. Sono proprio questi due ingredienti a trasformare il nostro sorriso e a renderlo ancora più bello.

Una ricetta veloce e semplice da fare a casa

Se state cercando una soluzione semplice e rapida per far tornare le vostre labbra morbidissime, ve la diamo noi. Con soli due ingredienti, facilmente reperibili in casa, è possibile ridare vigore alle labbra rovinate dal freddo.

Si tratta di un vero e proprio trattamento da fare in casa con moltissimi vantaggi. Il miele ha infatti proprietà emollienti mentre lo zucchero esfolianti: elimina le cellule morte per una pelle più morbida, luminosa e rilassata.

Non solo labbra miele e zucchero: uno scrub che è un passepartout

Vi basteranno due cucchiai di miele, tre cucchiai di zucchero di canna e un cucchiano di olio extra vergine d’oliva per ottenere il vostro scrub labbra miele e zucchero.

Questo mix di ingredienti però, come anticipato, si configura come un vero e proprio trattamento di bellezza esfoliante e addolcente e quindi ideale non solo per le labbra ma anche per le altre parti del corpo.

Preparate quindi tutti i vostri ingredienti in una ciotola e mescolate fino ad ottenere il composto. Utilizzatelo poi sulle labbra, sul visto e anche sulle mani: vedrete che risultati!