Le sopracciglia più strane che tu abbia mai visto Quali sono le sopracciglia più strane che vi sia mai capitato di vedere in giro? Non saranno mai come quelle di cui vi parliamo noi!

Farsi le sopracciglia non è facile. Ce ne rendiamo conto ogni volta che ci avviciniamo allo specchio e notiamo che magari l'ultima volta ci siamo andati giù pesante con la pinzetta o, al contrario, abbiamo lasciato troppi peli a definire il nostro sguardo. Le mode del momento giocano un ruolo fondamentale. E poi ci sono delle sopracciglia che, semplicemente, non si possono guardare. Siamo sempre pronte a truccarci e vestirci bene per poter uscire di casa bellissime. Ma talvolta non ci accorgiamo del disastro che abbiamo combinato. Un trucco troppo vistoso. Un vestito che non valorizza il nostro fisico. Delle sopracciglia che non rendono omaggio ai nostri occhi. Anzi, ci fanno sembrare appena uscite di casa per Carnevale. Come accade alle donne protagoniste di questa sfilza di immagini! C'è chi ne ha troppe e chi troppo poche. La via di mezzo è sempre la migliore, non dimentichiamolo. Qui sono le proporzioni a rendere gli sguardi inguardabili… Oltre che labbra davvero poco naturali. Sembra che la ragazza dalle sopracciglia sottili abbia preso in prestito la matita per le labbra della vicina di foto! Loro due, invece, pare si siano rifatte le sopracciglia… al buio! No, dai, chi le ha consigliato le sopracciglia floreali? E quelle a "spermatozoo"???? Unisci i puntini della ragazza bionda e potresti avere come risultato le sopracciglia dell'altra ragazza. Facciamo a gara a chi se le fa più sottili? Ma allora linee sottilissime, curve improponibili e puntini vanno di moda… su un altro pianeta, però! Anche in questo caso, chi troppo e chi praticamente niente! Con le sopracciglia così sono perfette per diventare delle cattive della Disney! Adesso la ragazza impellicciata deve spiegarci molte cose… Anche l'altra non scherza! Già che se le facevano tatuare, potevano farle meglio, no? Sguardi innaturali… Che poi prima di uscire di casa, si guardano allo specchio?