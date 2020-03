Makeover Guy cambia completamente l’aspetto di questa nonna Makeover Guy è riuscito a cambiare completamente l'aspetto di questa nonna che aveva bisogno di cambiare un po' stile

Christopher Hopkins, meglio conosciuto come il suo alias “The Makeover Guy”, regala alle persone dei cambiamenti impressionanti. Come ha fatto conq uesta simpatica nonna che aveva bisogno di cambiare look, di ritrovarsi, dopo anni che non aveva più curato il suo aspetto fisico. E Christopher ci è riuscito alla grande.

Christopher dà alle persone un nuovo look, un restyling completo che nella maggior parte dei casi li lascia letteralmente senza parole. È un vero e proprio personaggio, che regala sogni a chi si affida alle sue cure. Come la 68enne Brenda, che ha subito un completo rinnovamento nel suo aspetto tanto da stentare a riconoscersi dopo la trasformazione.

Quest’uomo sa quello che fa ed è in grado di ridare fiducia a tutti coloro che l’hanno persa. Chiunque si presenta da lui, è certo di poter tornare a casa cambiato nell’aspetto, potendo riuscire di nuovo ad amarsi dopo anni in cui magari non si è preso cura di se.

Christopher spesso si prende cura delle persone anziane, spesso insoddisfatte del loro aspetto, perché vorrebbero sembrare più giovani.

Ha anche scritto un libro in merito all’argomento, che sembra interessare davvero molto. Perché il sogno di tanti è tornare giovani, ma spesso non si fa niente per prendersi cura del proprio aspetto fisico.

Questa nonna, come tante altre persone anziane, hanno sempre messo prima la famiglia e il lavoro. Lei ha lavorato come badante per tutta la vita, non ha mai avuto di pensare a se stessa. Era ora di un bel restyling come regalo per dirsi che si amava.

Brenda entrò nel salone con i capelli ingrigiti che non le piacevano per niente. Ed è uscita completamente rinnovata: voleva un nuovo look e ha ottenuto un’acconciatura da urlo, che le ha tolto parecchi anni.

Christopher è un vero e proprio maestro del restyling!