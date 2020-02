Maschera per capelli forti fatta in casa Capelli sfibrati e opachi? ecco la maschera fatta in casa che se usata con costanza ti farà avere una criniera da copertina.

Trattamenti casalinghi per porre fine alla perdita di capelli. Se ti senti stanco di provare innumerevoli prodotti di bellezza che promettono di darti una criniera di rivista ma non riesci, devi leggere questi suggerimenti. Sappiamo che prendersi cura dei tuoi capelli è complicato, soprattutto se ami usare un asciugacapelli o la meravigliosa piastra. Probabilmente non possiamo evitare di asciugarci regolarmente la criniera, ma possiamo dare ai nostri capelli un trattamento riabilitativo. Oggi abbiamo assunto il compito di studiare due trattamenti fatti in casa che possono aiutarti ad avere capelli più sani e persino a combattere l’assottigliamento dei capelli. Preparati a sfoggiare una straordinaria criniera. PER DARE PIÙ FORZA AI TUOI CAPELLI

Se vuoi un capello resistente. dovresti provare la seguente ricetta, dona ai tuoi capelli una forza incredibile e, soprattutto, controlla l’eccessiva caduta dei capelli. Questo è quello che ti serve: INGREDIENTI

Cinque cucchiai di olio di ricino

Due cucchiai di miele IL PROCESSO

Mescolare gli ingredienti

Applicare sui capelli

Lasciare agire per 20 minuti

Rimuovere con abbondante acqua

Ripetere il ​​processo tre volte a settimana. PER AGGIUNGERE LUCENTEZZA E RESISTENZA AI TUOI CAPELLI

L’ olio di cocco ha un sacco di benefici nei capelli, se si vuole per avere una più sana criniera provare la seguente ricetta. Ti innamorerai dei suoi risultati. DI COSA HAI BISOGNO

Due cucchiai di olio di cocco

Cinque gocce di vitamina E IL PROCESSO

Mescolare gli ingredienti

Applicare sui capelli

Coprire i capelli con una cuffia da bagno

Lasciare riposare per 10 minuti

Rimuovere con abbondante acqua calda I metodi naturali sono senza dubbio la scelta più consigliata. Molti prodotti in commercio promettono grandi risultati, ma la verità è che molti di questi contengono sostanze che danneggiano la nostra saluta. Ma sia i prodotti commerciali che quelli naturali hanno una cosa in comune, per vederne i risultati c’è bisogno di perseveranza! I vostri capelli non miglioreranno con una sola applicazione o due, c’è bisogno di costanza per vederne i benefici. Ecco un’altra maschera molto efficace nel video di seguito