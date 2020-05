Maschere di amido per la pelle, a cosa servono? A cosa servono le maschere di amido per la pelle? Ecco tutti gli utilizzi che ne possiamo fare per la nostra bellezza

Se volete avere una pelle assolutamente perfetta e bellissima, morbida e visibilmente più giovane, non avete bisogno di altro che di una maschera di amido per la pelle. Questo rimedio della nonna è proprio quello che ci vuole per poterci prendere cura della nostra pelle e della nostra bellezza. Con un semplice gesto.

Lo sapete che l’amido di patate è in grado di cancellare le piccole rughe del viso? E lo sapete che può anche nutrirlo a fondo, in profondità, e rinfrescare la pelle del viso. Possiamo effettuare regolarmente delle maschere per il viso che si basano su questo semplice ingrediente che ci darà una mano a mantenere fresca e giovane la pelle del nostro viso. Meglio che un intervento del bisturi da un chirurgo estetico!

Per preparare una maschera a base di amido abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti:

1 cucchiaio di amido

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di miele

un po’ di latte caldo

Per prima cosa mescolate il cucchiaio di amico, il cucchiaino di sale e il cucchiaino di miele. Quando questi ingredienti sono ben mescolati versate dentro il latte, per ottenere una soluzione densa. A questo punto potete applicare la maschera sul viso pulito e toglierla con acqua calda dopo una trentina di minuti.

Oppure potete preparare la maschera all’amido e cicoria. Dovete preparare:

1 cucchiaio di amido

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di cicoria

un po’ di latte caldo

Mescolate insieme tutti gli ingredienti, per ottenere una maschera per il viso da applicare quando è completamente pulito. La dovrete tenere in posa per 30 minuti e poi potete sciacquare via la maschera con acqua calda.

E poi potete preparare questa maschera che contiene all’interno anche l’uovo. Ecco gli ingredienti da tenere a portata di mano:

1 cucchiaio di fecola di patate

1 po’ di acqua bollita

1 albume d’uovo

mezzo cucchiaino di succo di limone

Mescolate l’amido con l’acqua per ottenere una vera e propria pasta. Aggiungete l’albume e il succo di limone. E poi mescolate con cura. Applicate la maschera sul viso pulito per 40 minuti. Rimuovete la maschera con un batuffolo di cotone imbevuto di acqua calda.