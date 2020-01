Mente sulla sua età Mente sulla età per essere assunta in un casting commerciale. Dopo aver avuto il posto rivela la sua vera età, ma nessuno riesce a crederci.

Molte persone diventano vegane per una questione di moda, altre sono davvero convinte che in questo modo le loro condizioni fisiche e la loro salute migliorino notevolmente. Così la pensa una donna, che afferma che con il suo stile alimentare sembra una ragazza appena ventenne, anche se ha già quasi cinquanta anni.

Victoria Featherstone Pearce è un’influencer e modella di 48 anni dal Regno Unito, che da circa quindici anni ha preso la decisione di cambiare completamente le sue abitudini alimentari. La donna ha eliminato dalla sua dieta il consumo di alimenti di origine animale e dei derivati come carne, pesce, crostacei, uova, latticini e miele.

La sua dieta si basa sull’assunzione di tutti i generi alimentari vegetali come legumi, frutta e verdura. Da anni segue uno stile alimentare rigoroso che le ha dato ottimi risultati.

“Sono vegetariana da quando avevo sei anni e sono diventata vegana da un giorno all’altro, quando ho scoperto il lato oscuro del settore lattiero-caseario all’età di 33 anni.

Penso che questo abbia aiutato il mio aspetto, poiché mi sento più sana e in forze rispetto ai miei 20 anni. Uso solo creme e prodotti di bellezza “, ha detto la donna.



Victoria è convinta che la sua decisione abbia prodotto effetti positivi sul suo corpo, non solo dal punto di vista motorio, dinamico e salutare, ma è anche riflesso sul suo aspetto fisico.



Confessa che molto spesso, le persone restano sorprese quando scoprono la sua vera età a causa della sua freschezza e l’aspetto giovanile.

“Mi sento più sana di quando avevo venti anni”, afferma la modella.

Sostiene che la dieta vegana e una vita senza consumo di alcol siano la chiave per essere così radiosi e giovani. L’influencer ha approfittato del suo aspetto per incrementare la sua carriera di modella. Ha partecipato ad alcuni casting in cui è stata selezionata per il suo aspetto da giovane donna e ovviamente ha mentito sulla sua età. “Di recente, ho mentito sulla mia età per un casting commerciale tedesco. Ho detto la verità quando mi hanno assunto e non potevano credere che fossi un decennio più vecchia “, ha detto Victoria.

Victoria sostiene che il mondo della moda debba cambiare, comprendendo che le modelle mature hanno molte più cose da offrire. Non si accontenta di essere un semplice membro del gruppo, ma le piace fare la differenza ovunque vada. E che successo!

Le bellissime immagini con il volto lussureggiante di Victoria, hanno inondato i social network e molte donne della sua età hanno visto in lei una motivazione.