Per una tintarella perfetta, uniforme e bellissima, i migliori abbronzanti in circolazione sono l’ideale per fare in fretta e ottenere risultati che durano a lungo. Se non abbiamo troppo tempo per esporci al sole e le docce abbronzanti non fanno al caso nostro, ecco un modo per avere una pelle abbronzata e protetta, grazie a formulazioni adatte a prendersi cura della nostra pelle mentre la colorano delicatamente.

L’abbronzatura rende tutti più belli. Ma attenzione a perseguirla a tutti i costi senza pensare ai danni che i raggi del sole e le lampade UV possono causare nel breve e nel lungo termine alla nostra epidermide. Proteggersi è sempre fondamentale, anche con attivatori dell’abbronzatura in grado di intensificare la tintarella e prendersi cura della pelle al tempo stesso.

Ecco perché oggi ti presentiamo una selezione dei migliori abbronzanti da acquistare su Amazon, magari in offerta, per prenderti cura della tua bellezza. Non lasciarli a casa, mettili subito in valigia!

Delice Solaire Acqua Solare Abbronzante

Se cerchi un prodotto con un buon rapporto qualità-prezzo, Delice Solaire Acqua Solare Abbronzante è quello che fa per te. Arricchito con carotene per un’abbronzatura dorata e più duratura e con Aloe Vera, in grado di prendersi cura giorno dopo giorno della nostra pelle, anche quella più delicata e sensibile, questo prodotto abbronzante è l’ideale per un’estate all’insegna della tintarella.

Il dosatore spray è comodo da usare, mentre la formulazione si asciuga velocemente, così da lasciare la pelle non solo abbronzata, ma morbida. Si usa su tutto il corpo, anche sul viso. Da applicare con delicati massaggi circolari.

Hawaiian Tropic Tanning Oil Intense

Il brand Hawaiian si prende cura alla perfezione della pelle di tutto il corpo. Tropic Tanning Oil Intense è un olio che idrata la pelle facilitando una naturale abbronzatura, garantendo anche un minimo di protezione dai raggi del sole. La tintarella è profonda e dorata, la pelle è morbida e scintillante, la profumazione al cocco sarà coccolarti per tutta la giornata.

Hawaiian Tropic Tanning Oil Intense è ipoallergenico e propone un’abbronzatura più duratura per un olio con protezione SPF 2 protegge dai raggi UVA e UVB. La formulazione con spray ad assorbimento rapido non appiccica e risulta leggera sulla pelle, proteggendola e idratandola. In acqua resiste fino a 80 minuti.

Cocosolis olio abbronzante con vitamina E per il corpo

Cocosolis si prende cura della nostra pelle con una serie di oli naturali che garantiscono un’abbronzatura sana e radiosa e una pelle profumata di mango tropicale. La crema solare Bio Oil con Vitamina E regala l’abbronzatura dei nostri sogni, omogenea e ideale per brillare durante l’estate. Si può applicare prima dell’esposizione al sole o prima di sdraiarsi sul lettino abbronzante.

L’acceleratore di abbronzatura garantisce una leggera duratura e una tintarella graduale, grazie a un prodotto che al tempo stesso si prende cura della nostra pelle con diversi oli bio pressati a freddo, fonti naturali di vitamine, minerali e antiossidanti. Il prodotto è ricco di ingredienti naturali come olio di cocco, burro di cacao, olio di mandorle dolci, olio di melagrana, vitamina E.

Bilboa Carrot Plus Olio Solare Spray

Dall’esperienza Bilboa, ecco un prodotto che è un acceleratore di abbronzatura che dona alla pelle una colorazione intensa e un nutrimento profondo, grazie agli oli contenuti al suo interno. Carrot Plus è l’olio solare arricchito di Beta-carotene, per stimolare la naturale pigmentazione della pelle, per un colorito uniforme più a lungo.

Il prodotto è arricchito con olio di avocado, che nutre la pelle, le ridà elasticità e tono e la protegge. La profumazione durerà per tutta la giornata, allietando i nostri sensi. Tra i migliori abbronzanti, il prodotto Bilboa è l’ideale per chi cerca un olio solare adatto a tutti i tipi di pelle, anche per le pelli più scure. È a rapido assorbimento.

Abbronzante Collistar

Anche Collistar propone il suo prodotto che non si può non inserire tra i migliori abbronzanti in circolazione. Il solare garantisce, infatti, un effetto sulla pelle davvero incredibile, accelerando e potenziando l’abbronzatura grazie alla presenza dell’unipertan, complesso energizzante e intensificatore di abbronzatura presente in tutti i solari Collistar, e l’oleil tirosina, il betacarotene e l’estratto di carota, che ne aumentano ancora di più l’efficacia.

Stiamo parlando di un attivatore di abbronzatura che stimola e incrementa la produzione di melanina, così da abbronzarsi in pochissimo tempo, anche quando non stiamo molto al sole o i suoi raggi sono poco intensi. Il colore dura più a lungo ed è più luminoso. La formulazione arricchita con vitamina E, glicerolo e oli vegetali protegge la pelle e la nutre in profondità, idratandola e aiutandola a combattere l’invecchiamento precoce.

Tahe Bronze Protezione Solare in Schiuma

Tra i migliori abbronzanti non poteva mancare una formulazione in mousse. Tahe Bronze Protezione Solare in Schiuma è un acceleratore di abbronzatura dalla texture vellutata e morbida, arricchita di vitamine ed essenze naturali che donano subito freschezza e dolcezza alla pelle, preparandola per un’abbronzatura davvero unica.

La formulazione in mousse permette un’idratazione maggiore e una leggerezza invidiabile, senza appesantire, appiccicare o rendere più grassa la pelle. Il prodotto combina filtri fisico-chimici che agiscono assorbendo e riflettendo le radiazioni UVA e UVB, così da proteggere ogni zona del corpo. Senza dimenticare che tra i suoi eccipienti ce ne sono anche alcuni che combattono la cellulite e rassodano il corpo.

Unguento super abbronzante firmato L’Erbolario

Anche L’Erbolario propone il suo super abbronzante, un unguento con carota, mallo di noce e aloe vera. L’alleato prezioso per poter avere sempre un’abbronzatura intensa, grazie ai suoi ingredienti che donano alla pelle un colorito ambrato che dura a lungo. Un prodotto che si prende cura naturalmente del nostro corpo, ma che è privo di filtri solari, quindi è bene pensare comunque a una protezione aggiuntiva.

I nutrienti addolcenti regalano alla pelle un aspetto intenso e splendido, durante l’esposizione e anche dopo. Si stende sul corpo con un delicato massaggio notando subito una texture più vellutata e un colore più intenso. Ideale per chi ha una pelle ambrata.

Garnier Ambre Solaire lozione abbronzante

No Streaks Bronzer è la lozione abbronzante di Garnier Ambre Solaire, per un corpo dal colorito da favola e dal risultato naturale. Perfetto per ogni tipo di pelle, garantisce un risultato uniforme che dura a lungo nel tempo. Fa parte di una linea di prodotti davvero molto ampia dei quali fidarsi, perché certificati da un marchio molto amato e utilizzato.

Ricco di ingredienti amici della salute del nostro corpo, assicura un’abbronzatura che si fa notare. Al tempo stesso idrata la pelle prendendosi cura di lei con delicatezza, così da non dover applicare un’ulteriore crema idratante.

ST Moriz, Advanced Pro formula 5-in-1

La collezione St. Moriz Advanced Pro formula è creata da esperti di cura del corpo e di abbronzatura, per prodotti avanzati e all’avanguardia che non solo garantiscono una tintarella perfetta in ogni occasione, ma si prendono anche cura del corpo. Una formulazione professionale, con ingredienti certificati e risultati che si vedono fin dalle prime applicazioni.

Il prodotto abbronzante 5 in 1 regala un’abbronzatura perfetta, lasciando una delicata profumazione che dura tutto il giorno. La formulazione in mousse dà un’abbronzatura dall’aspetto naturale e garantisce un’applicazione facile e una copertura completa, diventando l’ideale anche per chi è alle prime armi. Ideale per le tonalità di pelle che vogliono un grado in più di abbronzatura, per un effetto naturale.

Beer Cream, crema super abbronzante e idratante alla birra

Se ti piace la birra e vuoi avere un’abbronzatura da far invidia in spiaggia, in piscina o in città, Beer Cream è il prodotto che fa per te. La birra non è da bere, ma da applicare sulla pelle per utilizzarne tutti i benefici che garantiscono una tintarella dorata che dura a lungo.

La crema alla birra attiva e intensifica l’abbronzatura grazie anche all’alga dorata contenuta. Così potremo ridurre i tempi di esposizione ai raggi del sole e alle lampade UV diminuendo i rischi. La pelle è protetta, liscia, vellutata e l’abbronzatura è intensa, dorata. Il prodotto contiene anche acido jaluronico, vitamina E, burro di Karitè, estratto di rusco.

