Le gambe scoperte in estate sono un must have. Abbiamo trascorso tutto l’inverno con pantaloni lunghi e calze pesanti. Ed è giunto il momento di liberarci di qualche indumento di troppo, per far respirare la pelle e mostrare magari la nostra abbronzatura. Come avere gambe lisce e combattere vincendo una volta per tuta la battaglia contro i peli superflui? Semplice, basta usare i migliori epilatori laser in circolazione.

Per scegliere tra i migliori epilatori laser in offerta su Amazon sono molte le considerazioni che dobbiamo fare. Devono essere sicuri e certificati anche per le pelli più sensibili e devono essere efficaci per il colore della nostra pelle e dei nostri eli, perché non tutti garantiscono gli stessi risultati. E poi più accessori hanno meglio è, così a poter eliminare peli superflui in tuto il corpo con un unico strumento di bellezza.

Philips Lumea Prestige

Foto Amazon

L’epilatore laser firmato Philips è l’ideale per chi cerca un prodotto in grado di rendere le gambe più lisce in poco tempo. La lampada ad alte prestazioni assicura più di 250.000 impulsi di luce, mentre il sensore Smart Skin è pensato per rendere l’epilazione più piacevole.

La confezione contiene al suo interno tre accessori ergonomici per altrettante zone del corpo: uno per il viso, uno per il corpo e uno per la zona bikini. Il tempo di applicazione, ovviamente, è diverso per ogni parte del corpo: due minuti e mezzo per le ascelle, due minuti per la zona bikini, un minuto e mezzo per il viso, otto minuti e mezzo per la parte inferiore delle gambe.

Beurer VelvetSkin Pro Epilatore a Luce Pulsata

Foto Amazon

Ed ecco il Beurer IPL VelvetSkin pro epilatore a luce pulsata cordless, un apparecchio professionale per un’epilazione dagli effetti duratori. 300mila impulsi luminosi e flash continuo per una tecnologia usata anche dai dermatologi, che garantisce fino al 50% di peli in meno dopo 3-4 trattamenti.

Il dispositivo dispone di sei livelli di potenza per viso, braccia, gambe, ascelle, inguine, petto, schiena e addome. Contiene un filtro UV integrato e il sensore 2 in 1 per contatto e tipo di pelle garantisce la massima sicurezza.

Braun Silk-expert Pro 5

Foto Amazon

L’epilatore a luce pulsata Braun Silk-expert Pro 5 garantisce risultati ottimali che si vedono sin da subito. Tra i migliori epilatori laser, è un sistema sicuro, rapido ed efficiente, con riduzione visibili dei peli fino a sei mesi. La tecnologia a luce pulsata è clinicamente e dermatologicamente accreditata dalle principali organizzazioni internazionali per la salute della pelle.

Il sensore SensoAdapt con protezione UV si adatta ogni tonalità di pelle e bastano 5 minuti per trattare le gambe al livello di potenza più basso. La confezione contiene l’epilatore, una testina i precisione, una custodia en rasoio Venus.

Nivlan epilatore laser a luce pulsata

Foto Amazon

L’epilatore Nivlan è un modello a luce pulsata laser con tecnologia IPL, sviluppata da dermatologi che funziona con impulsi di luce che interrompono in modo indolore e duraturo il ciclo di crescita dei peli. La depilazione è permanente la pelle liscia dura a lungo.

L’epilatore ha 5 diversi livelli di energia per venire incontro a ogni tipo di pelle e alle diverse zone del corpo.

Philips Lumea Advanced

Foto Amazon

Il modello di epilatore laser Philips Lumea Advanced sfrutta l’avanzata tecnologia IPL, sviluppata in collaborazione con dermatologi, per ottenere subito una pelle liscia e morbida. La lampada è ad alte prestazioni, assicurando più di 250.000 impulsi di luce.

Gli accessori smart si adattano a ogni tipo di pelle e a ogni zona del corpo che si vuole depilare. La confezione contiene tutto il necessario per un’epilazione efficace sui peli biondi, castani e neri (non sui colori rosso, biondo chiaro e grigio).

iBesi Epilatore Luce Pulsata

Foto Amazon

Questo epilatore a luce pulsata perfetto per lui e per lei consente di perdere i peli del corpo sopprimendone la rigenerazione, per una rasatura duratura e permanente. Si può usare anche come dispositivo facciale e aiuta persino a migliorare l’elasticità della pelle, ridurre le rughe, illuminare il tono della pelle rendendola liscia e giovane.

L’epilatore ottico IPL è dotato di modalità di irradiazione manuale e di irradiazione continua. Il livello di irradiazione si può regolare in base al tipo di pelle e di peli e si può applicare sul viso, sulle ascelle, sulla schiena, sulle mani, sulle braccia, sui piedi, sull’inguine e in tutto il corpo.

Turata Epilatore a Luce Pulsata IPL

Foto Amazon

L’epilatore a luce pulsata Turata garantisce ottimi risultati con una tecnologia innovativa. La tecnologia IPL (Intense Pulsed Light) si basa sulla luce usata nei saloni di bellezza professionali ed è clinicamente testata dai dermatologi professionisti, ma ottimizzata per un trattamento casalingo. La luce colpisce la pelle e viene assorbita dalle radici dei capelli: più sono scuri migliore è l’assorbimento.

L’ultima tecnologia di rimozione dei peli con compressione a freddo per alleviare il disagio comportato dall’alta temperatura e dalla pelle secca è utile per un trattamento più gradevole, che può interessare diverse zone del corpo.

BoSidin IPL dispositivo per depilazione a luce pulsata

Foto Amazon

Il dispositivo a luce pulsata indolore è perfetto per chi ogni giorno combatte contro i peli superflui. BoSidin aiuta a dire addio ai peli del viso e del corpo, con un sistema di depilazione domestico che rimuove i peli in 3 settimane e migliora la salute e la bellezza della pelle.

Grazie alla tecnologia a impulsi intensivi (IPL), frequentemente utilizzata nei centri cosmetici, garantisce ottimi risultati come in un salone, ma si prende cura anche del corpo con naturalezza ed efficacia.

Moocii epilatore a luce pulsata

Foto Amazon

Questo epilatore a luce pulsata è tra i migliori epilatori laser perché a un prezzo abbordabile consente ottimi risultati. Moocii IPL Epilatore a Luce Pulsata funziona riscaldando il follicolo pilifero e colpendo con l’energia luminosa alla radice, assorbendo la melanina e inibendo la crescita dei capelli.

Una soluzione a lunga durata che garantisce una riduzione dei peli fino all’80% in circa 8 settimane di trattamento, per avere pelle liscia più a lungo. Con 9 livelli di energia è tollerato da ogni tipo di pelle, per un’epilazione semplice e indolore che si prende cura della pelle.

Sheon epilatore a luce pulsata con schermo LCD

Foto Amazon

Ecco a voi il modello di epilatore a luce pulsata con schermo LCD Sheon, uno strumento indolore per avere risultati da salone di bellezza. Facile da usare, è dotato di occhiali per proteggere gli occhi e di altri accessori per rendere l’epilazione perfetta, per avere gambe lisce più a lungo.

La tecnologia IPL sfrutta la sensazione freddo glaciale per rinfrescare la pelle e avere un effetto calmante in ogni zona del corpo. L’epilatore è ricaricabile, non alimentato a batteria. È vietato l’uso a donne in gravidanza, bambini e persone con allergie cutanee.

E tu, a quale epilatore laser hai deciso di affidarti per un’estate senza pensieri?