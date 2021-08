Quali sono i migliori pennelli per il trucco per un make up davvero perfetto e da sogno? Per poter sfoggiare il trucco più adatto a noi dobbiamo anche dotarci degli accessori migliori, così da essere sempre bellissime e truccate in modo professionale.

Su Amazon possiamo trovare tantissimi set, kit, custodie e pochette che contengono all’interno i migliori accessori per un trucco da far invidia, che sarebbe perfetto per qualche red carpet.

Ecco la nostra selezione tra i migliori pennelli per il trucco che possono anche diventare ottime idee regalo, da fare e da farsi.

Set di Pennelli Trucco Con Custodia da Viaggio

Tra i migliori pennelli per il trucco sicuramente i set da viaggio con custodia sono perfetti per chi non rinuncia al suo make up preferito anche quando è in trasferta. In vacanza, ma anche al lavoro per prepararsi alla fine del turno per la serata con le amiche o per avere con sé tutto il necessaire per eventuali ritocchi da professionista.

Il set di pennelli di Nestling si compone di 18 eleganti accessori per il trucco, progettati per risultati professionali anche a casa e per un make up di viso e occhi impeccabili. Creati con materiali di altissima qualità, i pennelli propongono setole al 100% non porose, in modo da applicare correttamente prodotti in polvere, crema o liquidi. Sono realizzati a mano e il manico è in legno massello. I pennelli comprendono gli accessori utili per il fondotinta, il blush, la cipria, il blending, per stendere l’eyeliner correttamente.

Portatili e da viaggio, sono l’ideale per il trucco quotidiano. E sono venduti insieme a una morbida pochette in pelle per conservarli correttamente.

Pennelli Make Up BEAKEY Premium synthetic

Il brand BEAKEY invece propone il suo elegante set di pennelli in bianco e nero: la confezione include i modelli per stendere il fondotinta per applicare l’ombretto, per sfumare il blush e può essere usato sia per i cosmetici in polvere sia per quelli in crema. I pennelli sono realizzati ricorrendo a materiali di alta qualità. Le setole infatti sono in fibra sintetica, efficaci e morbide, mentre i manici sono in legno naturale con l’aggiunta di dettagli metallici per un’impugnatura migliore, sia per le esperti professioniste sia per le principianti alle prime armi con trucco e pennelli.+

Nella confezione troviamo anche una spazzola in silicone di alta qualità per pulire a fondo le setole dei pennelli, mentre la spugna di bellezza si può usare sia da asciutta sia da bagnata. Il produttore consiglia l’utilizzo del pulitore dopo ogni utilizzo dei pennelli, facendoli poi asciugare all’aria.

Eono Pennelli Make Up Vegani Set 17Pcs

Eono è un marchio consigliato da Amazon tra i suoi brand dei quali possiamo fidarci. In questo caso stiamo parlando di pennelli per il make up vegani, un set da 16 o da 17 pezzi, per un trucco altamente professionale e rispettoso dell’ambiente e degli animali. I materiali sono di altissima qualità: la parte morbida è in fibra non irritante, sicura su ogni tipo di pelle, mentre l’impugnatura è in alluminio, con una presa perfetta ideale anche per chi è alle prime armi. Un accessorio pratico e funzionale, ma anche trendy e alla moda, grazie al suo design accattivante, che rende questo accessorio la perfetta idea regalo da fare e da farsi.

La confezione contiene 17 pennelli per fondotinta, fard, cipria, ombretto, eyeliner, sopracciglio, labbra, correttore e sfumatura. Così da avere in un unico set tutto quello che potrebbe servirci durante la nostra seduta di trucco casalinga. Sono consigliati per l’uso quotidiano, a patto di seguire i consigli per potersi prendere cura dei migliori pennelli per il trucco.

Pennelli per trucco professionale

A casa come in un salone di bellezza: Jessup ci presenta i suoi pennelli per trucco professionale, un kit composto da 15 pezzi disponibile in diverse varianti di colore: Black / Rose Gold, Black / Silver, Blushing Bride, Rise Carmine / Silver, White/ Rose Gold, Zifandel, White / Silver. Tanti accessori ideali per i prodotti in polvere, con set di pennelli per occhi utilizzabili per ciglia, ombretti, sfumature, correttori e anche un pennello angolato. Le setole sono sintetiche in fibra, delicate sulla pelle e morbide a ogni passaggio, con una capacità incredibile di afferrare e rilasciare il trucco sull’epidermide.

Il manico è realizzato in legno lucido, con rivestimento di diverse tonalità. Ideali per l’uso quotidiano, sono facili da pulire e da trasportare. Il kit è anche dotato di una confezione regalo, così se si tratta di un dono avremo anche a disposizione un meraviglioso packaging adatto all’occasione.

Set pennelli trucco SOBEAUTY by SOWILL 15 pz

Dal brand Sowill il set di pennelli per il trucco Sobeauty, con 15 pezzi per creare il make up perfetto con sfumature da star. Il marchio italiano propone una vasta gamma di prodotti di alta qualità e accessibili a tutte le donne, anche con video tutorial che possono spiegare come sfruttare al meglio quello che abbiamo appena acquistato. I pennelli nascono per soddisfare le esigenze del trucco quotidiano o anche make up più particolari e sofisticati, aiutandoci a prenderci cura della nostra naturale bellezza.

I pennelli sono perfetti per cosmetici liquidi, in polvere o in crema. Ideali per chi è alle prime armi, sono perfetti anche per chi ha già un po’ di manualità e vuole avere accessori affidabili, facili da pulire e igienizzare e che durano a lungo. Setose e ipoallergeniche, le setole sono ad alta densità, rispettose dell’ambiente e vegane al 100%. Si adattano perfettamente a ogni tipo di pelle e sono consigliate anche per chi la la pelle più sensibile. Leggero e maneggevole, il manico è in legno. Si lavano con acqua e un detergente delicato senza perdere le loro proprietà e caratteristiche.

ARMONIA MAKE UP – NEW MODEL 2021, Pennelli Make Up

Infine, ecco un set completo con tanto di comoda pochette. Il set di pennelli professionali di Armonia Make up si compone di diversi accessori essenziali per un trucco perfetto e che dura. I materiali sono di ottima qualità: le setole sono in fibra sintetica, delicate sulla pelle e perfette per un’applicazione impeccabile. Grazie all’astuccio incluso nella confezione, possiamo portare comodamente sempre con noi il kit di pennelli make up. Inoltre è presente la spugnetta per pulire i pennelli e anche un piegaciglia.

Armonia Make Up è un brand cruelty free e vegan friendly.

Sei pronta a comprare i migliori pennelli per il trucco?