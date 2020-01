Non si taglia i capelli da quando aveva 5 anni. Ecco come si ritrova oggi Non si taglia i capelli da quando aveva 5 anni. Ecco come si ritrova oggi

Alyona è una giovane donna che si è fatta conoscere come la Rapunzel della vita reale. Basta uno sguardo ai suoi enormi capelli per capirlo. Da quando aveva 5 anni, Alyona ha deciso di lasciarsi crescere i capelli il più possibile. Ad oggi sono lunghi ben 1 metro e 80 centimetri, e sono diventati motivo di celebrità sul web. Affascina oltre 20 mila follower su Instagram con le sue onde bionde e luminose. Dopotutto, non tutti i giorni vediamo qualcuno che sembra uscito da una fiaba. “Credo che la vera bellezza si trovi nella naturalezza delle cose. Ecco perché ho i capelli così lunghi. È una manifestazione del mio io interiore, è una parte della mia anima. “Quando Alyona esce per strada provoca molti tipi di reazione. Non importa quale tipo di acconciatura stia usando, tutti sono scioccati nel notare i suoi lunghi capelli. Attraverso il suo profilo Instagram ha ricevuto proposte di matrimonio e le hanno persino chiesto di permettere ad alcuni estranei di annusare i suoi lunghi capelli. “Ci sono alcuni commenti insoliti ma i miei followers sono i migliori. Mi aiutano sempre con messaggi positivi “. Mantenere lo stile di vita di Rapunzel non è facile. Alyona si pettina i capelli due volte al giorno per evitare grovigli e se li lava una volta alla settimana. Le punte vengono tagliate ogni 6 mesi per mantenerle sane. I suoi capelli sono molto vicini a raggiungere i due metri di lunghezza, ma già sfiorano il terreno e talvolta possono farrla inciampare. “Per lavarmi i capelli serve circa un’ora. C’è molto da fare prima e dopo il lavaggio”. La madre di Alyona l’ha sostenuta sin da bambina per tenere i capelli nel modo più naturale possibile. Molte persone credono che sia una misura troppo estrema, ma la giovane donna preferisce concentrarsi sulle persone che la ammirano e persino dare consigli alle donne che vogliono imitare questo stile di vita. “Il segreto principale per raggiungere questo obiettivo è desiderare davvero di avere i capelli in quel modo. Non puoi dubitarne per un secondo. ”

Non c’è dubbio che Alyona sia riuscita ad avere dei capelli davvero originali e difficili da dimenticare.