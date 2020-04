Nyadak Thot, conosciuta anche come Duckie, sta facendo impazzire il web Nyadak Thot, conosciuta anche come Duckie, sta facendo impazzire il web per la sua somiglianza con una bambola barbie, ma a renderla unica è una rara particolarità nella sua pelle

Ci sono alcune persone dotate di una bellezza che sorprende ed è impossibile per loro passare inosservate agli occhi del mondo. Nyadak Thot, una giovane donna del Sud Sudan, conosciuta anche come Duckie, è stata benedetta da un bel viso con incredibili lineamenti. Chiunque la veda rimane sbalordito ed esterrefatto.

Duckie è una donna che non ha smesso di lottare per realizzare i suoi sogni, sapendo sfruttare i doni che la vita le ha dato. È cresciuta in Australia, ha vissuto a Melbourne e ha partecipato all’Australia Next Top Model a soli 17 anni, arrivando terza. Dopo questo concorso, ha dedicato i suoi sforzi allo sviluppo della sua carriera come modella in un settore estremamente competitivo, e pieno di stereotipi che spesso limitano l’inclusione e lo sviluppo professionale.

Duckie attualmente vive a New York, dove è rappresentata dall’agenzia New York Models. Vuole che il suo lavoro faccia sentire rappresentate le donne di colore, e che apra loro alcune porte in modo da potersi sentire motivate e determinate. Duckie sa davvero come ipnotizzare il pubblico, il luccichio nei suoi occhi si abbina perfettamente al resto del suo viso e del suo corpo. Le diverse fotografie che ha pubblicato sul suo account Instagram e Twitter hanno lasciato i suoi seguaci colpiti dalla sua incredibile somiglianza ad una bambola Barbie.

Il colore della sua pelle varia a seconda della luce a causa di una rara distribuzione di melanina nel suo corpo. I messaggi di ammirazione sono innumerevoli! Ama condividere le sue esperienze e interagire con i suoi follower e si preoccupa di tenerli aggiornati con scatti sempre nuovi. I follower aumentano in continuazione. Duckie risponde con un grande senso dell’umorismo a quei messaggi che esprimono dubbi sulla veridicità della sua esistenza come essere umano. Molti dicono che io in realtà sia una bambola. La sua gentilezza nei suoi commenti suggerisce che è una persona molto semplice.

Ha detto che non le dispiace essere considerata la nuova Barbie umana. Ha anche pubblicato una foto divertente che mostra una Barbie leggermente trasandata per confrontarsi, e chiarire che non è perfetta.

Molte volte l’hanno criticata per i suoi capelli ed il colore della pelle, e così ha risposto: “Alle donne di colore è stato insegnato solo a nascondere i propri capelli, e a non prendersene cura. Penso che la colpa sia delle pubblicità, dei media, dei parrucchieri, ecc.”

L’inizio della sua carriera in Australia non è stato facile, non c’è mai stata una modella di colore di un certo livello prima. La bellezza, la dedizione e lo sforzo di questa giovane modella sono stati un esempio per l’industria della moda.

Coerenza e perseveranza hanno fatto parte del suo lavoro in modo costante fino a quando non è riuscita a mettere in piedi una certa crescita professionale. È fiduciosa che le donne di colore possano veicolare un messaggio positivo: esse sono proprio come le donne bianche. Tutti noi dobbiamo lottare per un mondo di uguaglianza e tolleranza.

“Non hanno fatto alcuno sforzo per garantire che anche le donne di colore possano sembrare naturali. L’industria dovrebbe appropriarsi e investire su di noi ”, conclude questa donna impressionante.