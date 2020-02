Oroscopo della bellezza, cosa ci aspetta segno per segno L'Oroscopo della bellezza ci permette di sapere cosa ci aspetta segno per segno in questi lunghi dodici mesi

Avete letto il vostro Oroscopo della bellezza? Mese per mese cosa ci aspetta nei prossimi 12 mesi per quello che riguarda il mondo del beauty? Gli astri ci possono dire anche questo: e allora andiamo a scoprire insieme tutto quello che dovremmo sapere.

Abiby, talent scout di prodotti must have nel mondo beauty, ci dà le sue previsioni per i 12 mesi del 2020, segno per segno, per imparare in base ai consigli degli astri buone abitudini beauty da seguire sempre.

Ariete (dal 21 marzo al 20 aprile)

Tutte le esperienze del 2019 vi serviranno in questo 2020: sarà il vostro anno. Il vostro spirito ha bisogno di essere rinforzato, come le vostre unghie che dovrete sfoderare spesso.

Toro (dal 21 aprile al 20 maggio)

Il 2020 sarà ricco di occasioni da non farsi scappare: tante opportunità per uscire dalla propria zona di comfort. Tenete sempre con voi dei prodotti per il make up e per rinfrescare la pelle.

Gemelli (dal 21 maggio al 21 giugno)

Tante le domande che attendono ancora una risposta. Dovrete darvi da fare in questo 2020, per rinascere. Anche la pelle ne avrà bisogno, via libera a scrub.

Cancro (dal 22 giugno al 22 luglio)

Nel 2020 avrete tante storie da raccontare che vi hanno lasciato ferite profonde che solo il tempo potrà guarire. Focus sulle labbra, per farvi ascoltare.

Leone (dal 23 luglio al 23 agosto)

Un anno ricco di attività da fare, ma dovrete sgomitare per raggiungere i vostri obiettivi. Coccolatevi con trattamenti per i capelli.

Vergine (dal 24 agosto al 22 settembre)

Pignoli e attenti ai dettagli, sarà un 2020 in cui dovranno lasciarsi andare, mettendosi in gioco. Maschere e sieri possono aiutarci a essere più sicure.

Bilancia (dal 23 settembre al 22 ottobre)

È venuto il momento di essere se stessi, togliendosi la maschera che abbiamo sempra messo per sopravvivere. Nel beauty puntate sugli occhi,usando ombretti profumati e colorati.

Scorpione (dal 23 ottobre al 22 novembre)

Sarà l’anno del perdono e della rigenerazione. Lasciatevi alle spalle le cose brutte. E prendetevi cura di voi con prodotti che agiscono di notte.

Sagittario (dal 23 novembre al 21 dicembre)

I vostri sogni quest’anno si scontrano con la realtà. Le finanze saranno un po’ ristrette. Ma sarà sempre l’occasione buona per partire. Quindi nel beauty maschere viso veloci!

Capricorno (dal 22 dicembre al 20 gennaio)

Sarete protagonisti del 2020 e tutti i vostri sforzi saranno ripagati. È il momento di rilassarsi con bagni profumati!

Acquario (dal 21 gennaio al 19 febbraio)

Dovrete riprendere in mano la vostra vita. E sapere quando è il momento di dire sì e quando il momento di dire no. Dormite poco? Usate prodotti per borse e occhiaie.

Pesci (dal 20 febbraio al 20 marzo)

Romantici e idealisti, dovrete ritornare pratici. Prendetevi allora cura dei vostri capelli con vitamine da integrare alla dieta.