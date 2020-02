Ossessione I suoi seni sono così grandi che diverse volte caduta dalle scale, nonostante ciò vuole farli crescere ancora. Questa è l'ossessione di Foxy

Ogni persona è libera di fare ciò che vuole con il proprio corpo, purché non influisca sugli altri, anche se in alcuni casi prevale la necessità di apparire diversi e non l’importanza di garantire un buono stato di salute. Foxy Menagerie, del Michigan, è una donna di 42 anni, divorziata e ossessionata dalla chirurgia.

Insiste nel continuare ad ingrandire il seno nonostante sia caduta dalle scale perché sono molto pesanti. “Sono un po’ ossessionata dalla chirurgia perché mi piace molto il risultato.”

Foxy ha subito il suo primo intervento chirurgico sei anni fa per rinnovare il suo aspetto dopo il divorzio ma non si è più fermata e non si fermerà fino a quando non raggiungerà quella che lei considera l’immagine “perfetta”. Attualmente i suoi seni sono a doppia coppa Z, i suoi impianti misurano 6.640 centimetri cubi e ha intenzione di espanderli ancora di più perché vuole assomigliare a Jessica Rabbit.

“Voglio la figura perfetta della clessidra.” Il tuo seno sta ancora crescendo perché ha espansori per raggiungere 7000 centimetri cubi prima di eseguire altri interventi chirurgici.

«Mi sento fantastica quando mi fanno un intervento chirurgico, mi rende molto felice vedere la nuova persona che sto diventando». Sebbene Foxy ami l’attuale dimensione del suo seno, ammette che alcune attività quotidiane sono un po’ difficili per lei.

“La cosa peggiore di avere un seno così grande è scoprire che non posso fare alcune cose sciocche, come cucinare sul bruciatore anteriore della stufa.”

“Scendendo le scale, cado facilmente, quindi mi aggrappo alla ringhiera per salvarmi.” Foxy ha aggiunto che durante la sua infanzia era molto timida e silenziosa fino a quando ha iniziato a fare la modella durante l’adolescenza. Per Foxy, gli interventi chirurgici incidono direttamente sulla sua sicurezza perché grazie a loro può avere l’aspetto che sta cercando. Riconosce che gli è costato molto arrivare a questo punto e non ha intenzione di tornare indietro.

«Ricevo molta attenzione e questo non mi disturba mai a meno che qualcuno attraversi la linea ed è scortese. Molte persone sono molto gentili e curiose.

È abituata a ricevere attenzione quotidiana da colleghi di lavoro e sconosciuti, e non incolpa nessuno di guardarla perché dice che è come vedere il mostro di Loch Ness. “Adoro fare foto con persone e incontrare nuova gente.” “I miei amici supportano i miei interventi chirurgici . Molti di loro sono nel settore della bellezza e mi offrono diversi trattamenti “.

Sebbene abbia il supporto dei suoi amici, la sua famiglia non si esprime riguardo al suo aspetto , dice che li capisce perché ora sembra così diversa da come era prima. “Non sono sicura se sarò mai contenta del mio aspetto, e in questo momento non so esattamente fino a quali dimensioni voglio far crescere i miei espansori, ma sicuramente voglio raggiungere presto 7000 centimetri cubi .”

Sebbene Foxy abbia avuto alcuni problemi di salute in passato, ha in programma molti interventi chirurgici per quest’anno.