Phon da viaggio, quali acquistare online

Il phon da viaggio è sempre un accessorio utile quando si prepara la valigia per partire per le vacanze. Se la maggior parte degli alberghi e degli appartamenti ha in dotazione un asciugacapelli, potrebbe essere indispensabile averne sempre uno con sé per ogni emergenza.

I phon piccoli e leggeri, con impugnatura pieghevole, sono anche utili per la piscina, per chi fa sport, da portare sempre con sé. Su Amazon possiamo trovare tanti phon da viaggio delle migliori marche, a prezzi sempre molto interessanti.

Ne abbiamo selezionati 5 per te delle migliori marche, proposti in vendita sul sito di e-commerce a prezzi decisamente interessanti.

BaByliss 5344E, Asciugacapelli da viaggio 2000 W leggero e compatto con manico pieghevole, Doppio voltaggio, Nero

Lo store BaByliss su Amazon propone il suo asciugacapelli compatto da viaggio a 2000W, con due temperature e due velocità. Un phon da viaggio ideale per ogni tipo di capello, da mettere in valigia dove occuperà poco spazio, grazie al manico pieghevole, e dal peso leggero. Dispone di tre anni di garanzia e ha anche un concentratore per garantire un hairstyle sempre perfetto in ogni occasione.

Remington D5000, Asciugacapelli compatto da viaggio, Tecnologia Eco 1800W, nero

Lo store di Remington su Amazon, invece, propone il suo comodo ed efficiente phon da viaggio con tre temperature e due velocità tra cui scegliere. La potenza si può comodamente regolare e dispone anche di un concentratore per una migliore acconciatura. La griglia posteriore e rimovibile e c’è anche un gancio per appenderlo.

Rowenta CV1612 Handy Dry, Asciugacapelli, Getto d’aria Fredda, 2 impostazioni di velocità, Nero/Rosso

Sullo store di Rowenta su Amazon possiamo trovare Handy Dry, l’asciugacapelli compatto ed elegante, in nero e rosso. Consuma il 30% di energia, mentre dispone di un cavo lungo per usarlo più comodamente. Puoi anche scegliere tra tre temperature e due velocità e dispone anche di un getto d’aria fresca utile durante lo styling.

ghd Flight, Asciugacapelli da viaggio, Nero (dimensioni 15.4 x 10.4 x 23.8 centimetri)

Da ghd ecco in vendita su Amazon l’asciugacapelli da viaggio leggero, compatto, piccolo, che occupa poco spazio ma che garantisce la stessa efficienza dei phon più grandi. Pesa appena 422 grammi e ha un’impugnatura pieghevole così sarà più comodo sistemarlo in ogni bagaglio. La temperatura arriva a 65 gradi e il flusso d’aria è molto potente. Dispone di un beccuccio e di una dust bag protettiva.

Philips BHC010/10 DryCare EssentialCare, Asciugacapelli compatto, Potenza 1200 W

Infine, ecco DryCare EssentialCare, l’asciugacapelli compatto potente e leggero che Philips ha messo in vendita sul suo store di Amazon, dove possiamo trovare anche tanti altri accessori per la cura dei capelli. Dispone dell’impostazione ThermoProtect, per asciugare velocemente i capelli proteggendoli e garantendo il giusto livello di umidità. Puoi selezionare tre impostazioni di asciugatura. Ha un gancio per appenderlo, un concentratore con flusso d’aria diretto e un’impugnatura pieghevole.

