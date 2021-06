Quanti prodotti per combattere la cellulite abbiamo provato finora? E quanti hanno mantenuto le promesse fatte? Non è facile trovare quello che più si adatta a noi, ma non è mai tempo per arrendersi, perché sicuramente oggi ti aiuteremo a trovare la soluzione più adatta per dire bye bye alla buccia d’arancia.

Quando si avvicina l’estate la voglia di scoprirsi e di vivere all’aria aperta è tanto. Vorremmo tanto indossare quegli abitini corti svolazzanti che ci danno un po’ di tregua dal caldo estivo e magari ci slanciano le gambe abbinandoli a un paio di scarpe con il tacco alto. Così come non vediamo l’ora di sfoggiare in spiaggia o in piscina il nuovo bikini che abbiamo comprato a buon prezzo. Il timore, però, è di non aver superato la fatidica prova costume e di non essere riuscite ancora a combattere la cellulite.

Forse se finora non siamo riuscite a dire addio alla buccia d’arancia, non è colpa nostra. Ma dei prodotti ai quali ci siamo affidate, che non hanno mantenuto le promesse riportate sulla confezione o declamate in pubblicità. Magari ne abbiamo provati tanti e non siamo ancora state in grado di scovare quello più adatto alle nostre esigenze.

Niente paura, però, perché oggi ti sveliamo noi 10 prodotti efficacissimi per combattere la cellulite una volta per tutte, a patto di seguire comunque una dieta sana, di bere molta acqua e di fare un po’ di attività fisica ogni giorno. Solo così potremo finalmente salutare per sempre la fastidiosa buccia d’arancia che non ci dà tregua!

Olio contro la cellulite Weleda alla betulla

Foto Amazon

Per contrastare gli inestetismi della cellulite e combattere la buccia d’arancia, ecco un olio alla betulla perfetto per i massaggi, perché agisce in profondità, dando tono e vigore alla pelle, che appare subito più levigata compatta.

Il consiglio è di usare l’olio Weleda la mattina e la sera, con massaggi delicati e movimenti circolari, così da poter godere di tutti i benefici di questo olio cosmetico naturale per il corpo, in grado di donare all’epidermide morbidezza ed elasticità, favorendo il sano equilibrio della pelle.

Fluido Rilastil per contrastare gli inestetismi della cellulite

Foto Amazon

Per combattere gli inestetismi della buccia d’arancia, Rilastil Lipofusion è un nuovo trattamento quotidiano con formula potenziata, per agire velocemente e in profondità, ridando elasticità alla pelle. Il prodotto è arricchito con Boosting complex, un estratto vegetale che è in grado di migliore l’azione dei biopeptidi contenti, rendendo ancora più efficace il trattamento.

La texture è molto leggera e si assorbe facilmente, ad effetto freddo. Si può usare in ogni fase della vita, anche in gravidanza. È privo di parabeni ed è ipoallergenico.

Collistar Crio Gel Anticellulite

Foto Amazon

Dalla ricerca Collistar un prodotto efficace per combattere la cellulite. Crio Gel funziona con effetto freddo, ispirandosi alla crioterapia, per donare alle nostre gambe leggerezza e sfruttando anche l’aromaterapia. L’effetto lifting si nota già a partire dalle prime applicazioni, grazie al mix di alfa-idrossi-acidi vegetali contenuti all’interno.

Sfruttiamo i benefici della Centella Asiatica, del Pepe Rosa e della Caffeina, ma anche dei fitoestratti di ananas, ippocastano e mirtillo, drenanti e vaso-protettivi, e dell’estratto di caffè verde fermentato, un’esplosione di flavonoidi che combattono i liquidi in eccesso. È ideale per tutti i tipi di pelle.

Goovi Shape your Booty

Foto Amazon

Tra i prodotti per combattere la cellulite, la crema corpo anti cellulite, snellente e tonificante Goovi Shape yoour Booty è l’ideale per chi cerca un prodotto efficace e profumato. Ricco di principi attivi funzionali come il pepe rosa, i fiori di loto, l’estratto di ananas e anguria, agisce velocemente se usato con frequenza e abbinato a massaggi con movimenti circolari.

La crema è profumata, la texture è piacevole da applicare, il dosatore è molto comodo. I prodotti sono sicuri e certificati e sono già usati da tantissime donne in tutto il mondo. Da provare assolutamente questa estate.

Fanghi d’alga Guam

Foto Amazon

Un rimedio tradizionale, ma sempre molto efficace da provare in caso di cellulite radicata e ostinata. Si tratta di un trattamento d’urto per chi ha una pelle in cui la buccia d’arancia è ampiamente presente. Prima di utilizzarla è bene seguire con scrupolo le istruzioni per l’uso.

Dopo poche applicazioni dei fanghi di alga Guam possiamo notare la diminuzione degli inestetismi causati da cellulite e adiposità della pelle, ma il prodotto è utile anche per migliorare il tono della pelle e combattere i radicali liberi.

SlimCup, la coppetta anticellulite

Foto Amazon

Ne abbiamo sempre sentito parlare molto bene e forse è arrivato il momento di provarla. Compra sempre e solo l’originale coppetta anticellulite, l’unica certificata come dispositivo medico dal ministero della Salute. Promette di ridurre visibilmente la buccia d’arancia in soli 30 giorni.

L’applicazione deve essere costante ed è specifica per gambe e glutei, ma si può usare anche su braccia e addome usando una pressione minore. Facile da usare, è anche molto economica: ti porti un trattamento professionale a casa.

Fango all’argilla Geomar

Foto Amazon

I fanghi d’argilla bianca Geomar sono l’ideale per chi ha una pelle delicata e vuole combattere gli inestetismi provocati dalla cellulite su ogni zona del corpo. Perfetto per chi soffre anche di gambe gonfie e pesanti.

Contiene solo ingredienti di origine naturale (ben il 95% sul totale del prodotto), per un fango che si ispira al mondo dei trattamenti professionali, da applicare però comodamente a casa. Dopo poche applicazioni la pelle appare subito più tonica e levigata. Oltre all’argilla bianca, contiene glaucina, caffeina, estratti di vite rossa e mirtillo, mentolo e oligoelementi del Mar Morto.

Bionike Defence Body Anticellulite

Foto Amazon

Bionike Defence Body Anticellulite, la crema corpo da 400 ml che promette miracoli contro la buccia d’arancia. Segui con attenzione le istruzioni riportate sulla confezione e fai un pieno di benefici con questo prodotto drenante e riducente, un trattamento topico ad azione freddo/caldo che stimola la microcircolazione capillare e favorisce il drenaggio dei liquidi.

La texture è delicata e leggera ed è l’ideale per massaggi prolungati.

Fango termale anti cellulite Equilibra

Foto Amazon

Tra i prodotti per combattere la cellulite, i fanghi per il corpo di solito sono i più efficaci. Come la proposta di Equilibra, che contiene il 20% di aloe vera insieme a centella, ippocastano, edera, olio essenziale di rosmarino e acqua termale.

Il prodotto idrata, drena e rigenera e sarà come avere una Spa professionale tra le mura domestiche. La sensazione di benessere e relax è garantita a fine trattamento, così come la vittoria nella lotta alla cellulite su fianchi, ventre, glutei, girovita e gambe.

Gel anticellulite e riduttore intensivo

Foto Amazon

Infine ecco un prodotto in gel, l’Anticellulite Max, per eliminare cellulite e pelle a buccia d’arancia, grazie all’effetto lipolitico, che agisce sul tessuto connettivo, prevenendo la ricomparsa del problema. Il prodotto agisce sugli strati più profondi della pelle e riattiva il microcircolo.

Inoltre il gel è riducente e rassodante, per avere una pelle liscia e morbida, ed è utile per drenare i liquidi in eccesso, eliminando anche la flaccidità. L’effetto push up immediato e garantito, seguendo le indicazioni d’uso riportate sulla confezione.

Tu quale prodotto consiglieresti a un’amica tra quelli proposti?