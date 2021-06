Quali sono i migliori prodotti per allungare le ciglia che possiamo utilizzare ogni giorno per un trattamento efficace, sicuro e duraturo? Le ciglia finte ci hanno stancato. Spesso si nota che non sono naturali, applicare la colla non è semplice in alcuni casi e preferiremmo avere ciglia folte senza dover ricorrere a trucchetti o escamotage.

Le ciglia potrebbero non essere sempre belle e sane come vorremmo. Proprio come accade per i capelli, anche le ciglia ogni tanto cadono: pare ne perdiamo da 6 a 7 al giorno, naturalmente e normalmente. Se però notiamo che la densità e la forza non sono più quelle di un tempo, le cause potrebbero essere molte.

Forse soffriamo di carenze alimentari e nutrizionali, in particolare di vitamine dei gruppi A, B, C, E, di proteine, omega 3, magnesio ferro. Oppure il nostro corpo sta attraversando delle rivoluzioni ormonali, causate dalla gravidanza o dalla tiroide, che mettono a dura prova la loro crescita. Forse usiamo un trucco sbagliato o non ci strucchiamo la sera. Oppure soffriamo di alcune malattie come l’alopecia areata o la blefarite.

Per fortuna ci sono molti rimedi naturali e prodotti che possiamo anche acquistare in offerta su Amazon che possono aiutarci a coccolare le nostre ciglia. Giorno dopo giorno. Ricordandoci anche di curare l’alimentazione e la cura della pelle.

Orolash siero per ciglia

Foto Amazon

Il siero per ciglia Orolash aiuta a renderle, con pochi trattamenti, più lunghe, più folte, più sane. Stiamo parlando di un prodotto ufficiale di Hair Model Agency UK London, con una formula naturale efficace e ad azione rapida e ultra sicura, oftamologicamente testato. Il siero dà effetti visibili già dopo 14 giorni di applicazioni, con risultati più rapidi del 43% e più duraturi del 34% rispetto ad altri sieri simili.

Il prodotto è realizzato con formula al Peptid3D che nutre i follicoli piliferi e dell’epidermide oculare, stimolando la crescita e la rigenerazione. Gli ingredienti contenuti sono una fonte ricca di Vitamina A e di Vitamina E, utili per ciglia più folte. Ingredienti naturali e di alta qualità, senza controindicazioni come bruciore o irritazione.

I componenti di quello che è tra i migliori prodotti per allungare le ciglia sono l’Isatis tinctoria seed extract, l’Oenothera biennis seed extract, il Terminalia chebula extract, il Polygonum Multiflorum root extract, il Camelina sativa seed extract, il Corallina Officinalis extract, il Norbimatoprost.

Prodotti per allungare le ciglia: l’olio di ricino biologico

Foto Amazon

Lo sapevi che l’olio di ricino è un toccasana per avere ciglia subito più belle e più folte? Luckyfine è un brand che si prende cura con naturalezza della nostra bellezza e presenta Luckyfine Bioactive Pure Castor Oil, un olio naturale e biologico in grado di far ricrescere più velocemente e in modo sicuro ciglia e sopracciglia.

Il siero di crescita contiene olio di ricino coltivato biologicamente. E poi pressato a freddo, 100% puro, senza alcun conservante aggiunto. Così sarà più facile l’assorbimento delle ciglia e delle sopracciglia, per stimolare la nascita e la crescita dei peli di questa parte del corpo. Inoltre si può anche usare come idratante naturale in grado di donare subito salute e bellezza alla pelle. Ed è anche utile contro la perdita di capelli o in caso di capelli secchi e fragile, cute secca, forfora.

Si può applicare direttamente sulle sopracciglia in piccole quantità prima di andare a dormire. E i risultati si vedono già entro le due settimane. La bottiglietta è dotata di un comodo pennellino per un’applicazione più facile.

Set L’olash per le ciglia

Foto Amazon

Il Kit L’olash per le ciglia contiene tutto il necessario per un trattamento professionale semplice da usare a casa e con risultati visibili velocemente. Ideale per chi vuole ottenere volume senza utilizzare ciglia finte, extension, piegaciglia o mascara. La tecnologia usata permette alle ciglia di piegarsi bene, allungandole e facendole apparire più lunghe e più folte, così da aprire lo sguardo e far sembrare l’occhio più grande, anche senza ricorrere ogni volta al make up.

La formula è di alta qualità ed è testata, quindi è sicura ed efficace, visto che è stata sviluppata da farmacologi professionisti. E si può usare a casa come in un salone di bellezza. Il kit include una lozione permanente, una lozione di fissaggio, una lozione nutriente, uno detergente, una colla per ciglia, 5 pad in silicone, 3 applicatori a Y, 10 micro spazzole, 5 cerotti cosmetici, 10 scovolini.

La confezione contiene 10 applicazioni e ha una durata di 6 mesi dalla sua apertura, se conservata in modo corretto in un luogo fresco e asciutto. Prima di applicare il kit leggere bene le istruzioni, rimuovendo eventuali lenti a contatto e seguendo con attenzione i 9 passi elencati nel manuale d’uso.

Orphica Realash siero ciglia rinforzante

Foto Amazon

Il siero rinforzante per ciglia firmato Realash è un trattamento professionale da fare comodamente a casa. Per avere più volume e lunghezza alle ciglia e migliorarne l’aspetto e la salute, proteggendole dalla fragilità. L’enhancer va usato una volta al giorno, dopo essersi struccate e aver preparato la pelle per la notte. Si applica sulla radice delle ciglia superiori con gli occhi chiusi per distribuire bene il prodotto anche sulla linea inferiore.

La formula avanzata di Realash aiuta la crescita naturale delle ciglia e le rinforza dalla radice, prevenendone anche la caduta. Risultati visibili già dopo 30 giorni, anche se noterai la differenza molto tempo prima: dopo un paio di settimane saranno più forti, sane, nutrite.

La formula speciale e l’applicatore consente un trattamento rapido e veloce, per un kit che contiene al suo interno tutto il necessario per 3 mesi almeno di trattamento. Dopo il passaggio del pennellino sulle ciglia noterai subito un risultato incredibile. Ricordati che basta una piccola quantità, da applicare come se fosse un eyeliner.

Kaay Lash Advanced Serum per ciglia più lunghe

Foto Amazon

Facile da applicare come un normale mascara, efficace come un trattamento di un salone di bellezza. Kaay Lash Advanced Serum è un prodotto per allungare le ciglia pratico da tenere sempre a portata di mano, per garantire uno sguardo più profondo e occhi da cerbiatta dall’effetto naturale, senza ricorrere a ciglia finte o extension.

Il siero dalla formulazione avanzata in sole due settimane promette di ottenere ciglia del 46,26% più lunghe e più forti, mentre in 28 giorni, secondo quanto testato da test clinici, le ciglia saranno più folte e rinforzate del 66,39%. Dopo 42 giorni di trattamento, invece, i risultati sono semplicemente eccezionali, con un miglioramento del 73% per quello che riguarda la densità, la forza e la lunghezza, grazie ai principi attivi che lavorano in modo sicuro e naturale. Dopo due mesi di cura con questo siero avanzato le ciglia non saranno più fragili: il 91% ha notato ciglia più belle da vedere.

Il prodotto contiene una formula dermatologicamente testata e ingredienti di alta qualità. Kaay Lash non usa conservanti, parabeni, sostanze aromatiche e silicone. E i suoi prodotti sono cruelty free, non testati sugli animali. Teniamolo in considerazione quando acquistiamo un cosmetico.

Tu quale prodotto preferisci per avere sempre ciglia lunghissime? Quali sono i prodotti per allungare le ciglia di cui ti fidi di più e dei quali non puoi più fare a meno?