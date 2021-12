Per chi è curly, i migliori prodotti per capelli ricci sono assolutamente indispensabili per poter domare chiome che non sempre sono facili da tenere a bada. Sono tanti gli stili che possiamo dare ai nostri ricci, usando prodotti di styling o di cura dei capelli che non devono mai mancare nel nostro beauty.

Creme, oli, shampoo, balsamo: sono tanti i prodotti che possiamo acquistare per la cura dei nostri capelli, scegliendo tra le opzioni migliori per le nostre esigenze. Chi è curly, infatti, deve non solo tenere a bada i ricci, ma evitare il tanto odiato effetto crespo e un volume troppo eccessivo, che potrebbe non corrispondere alla nostra idea di acconciatura sempre in ordine.

Su Amazon sono tanti i prodotti per la cura del corpo e la cura dei capelli tra cui possiamo scegliere. Leggendo magari anche le recensioni, così da avere un’idea sul funzionamento. Per fare acquisti più consapevoli aiutati dalla community che fa shopping sull’e-commerce.

Ecco, allora, la nostra selezione di prodotti ideali per la cura dei ricci, con la classifica dei migliori scelti proprio da chi li ha testati in prima persona.

Davines shampoo per capelli ricci da 1000 millilitri

Lo store Davines su Amazon ci propone il suo shampoo pensato e formulato appositamente per chi ha i capelli ricci, nella confezione convenienza da 1000 millilitri, così da non rimanere mai senza. Un prodotto usato anche dai parrucchieri, che garantisce capelli più idratati, più ricci e più morbidi, per dire anche addio all’effetto crespo. Serve pochissimo prodotto per ottenere subito un risultato che si fa assolutamente notare. La profumazione è delicata. Ideale dunque per tutti, anche per i bambini con capelli ricci.

Gyada Cosmetics crema modellante per capelli ricci senza riscqiacquo ad azione disciplinante e anti crespo

Da Gyada Cosmetics, invece, ecco la pratica crema modellante per ricci, che non ha bisogno di risciacquo e svolge egregiamente l’azione disciplinante e anti crescpo. A base di succo di aloe vera, olio di lino, cocco, argan e jojoba, si applica comodamente sui capelli bagnati e non solo, per lo styling delle chiome ricce. Non appesantisce e non unge il capello. La crema è nutriente e dà al riccio corposità ed elasticità: il prodotto è anche approvato dal Curly Girl Method. La sua formulazione a base di oli vegetali aiuta a nutrire e ristrutturare i capelli, proteggendoli al tempo stesso. Basta applicarne una piccola dose dopo ogni shampoo o prima dello styling.

Moroccanoil, trattamento a olio per tutti i tipi di capelli

Direttamente da Israele, ecco Moroccanoil, il trattamento a base di olio ideale anche per i capelli ricci, nel formato da 100 ml. Un prodotto ideale per chi ha i capelli tendenti al secco, per pettinarli con facilità e renderli subito morbidi e luminosi. L’effetto dura per giorni ed è l’ideale anche per ogni tipo di styling. Basta una quantità davvero minima da prodotto, anche solo sulle punte umide, per ottenere capelli morbidi e mai troppo pesanti. Ed è di lunga durata, perché se ne può usare pochissimo alla volta, potendo contare comunque su un effetto WOW. La profumazione è delicata, quindi ideale per tutti.

HerStyler Olio di Argan capelli Repair Serum

Il marchio HerStyler, invece, propone un classico Olio di Argan, nella sua confezione Repair Serum, per ridurre i danni provocati da trattamenti non idonei o dal calore troppo forte di phon e piastre o arricciacapelli. Il siero permette di avere risultati come dal parrucchiere, ma a casa, per diminuire l’effetto crespo e controllare il volume dei capelli. Il profumo è molto delicato e durra tutto il giorno. La confezione è in vendita nel formato da 4 boccette. Lo può usare tutta la famiglia, per capelli morbidi, setosi, profumati e facili da pettinare.

Wella Professionals EIMI Rugged Texture – Gel per capelli

Wella Professionals, invece, propone il suo gel per capelli EIMI Rugged Texture, nel formato da 150 ml. Il kit propone anche altri prodotti per modellare i capelli e nutrirli in profondità. Questo gel non è appiccicoso e basta una dose minima di prodotto per poter avere sempre un’acconciatura perfetta. La pasta modellante a effetto opaco ha un livello di tenuta 3: il potere fissativo è l’ideale per look definiti alla perfezione. Si applica sui capelli asciutti per modellare le chiome e ottenere un effetto finale scompigliato con finish matt.

Garnier Fructis Hair Food Macadamia Shampoo Lisciante

Il marchio Garnier è sicuramente una garanzia quando si parla della cura dei capelli. Dalla linea Fructis, ecco lo shampoo lisciante Hair Food Macadamia, nella confezione da 350 ml. Lo shampoo contiene estratto di macadamia, ideale per i capelli indisciplinati, per ottenere una chioma nutrita, rivitalizzata e senza noti, più forte e più brillante, mai pesante. Si applica sui capelli bagnati, si massaggia delicatamente con movimenti circolari e poi si risciacqua. La formula è leggera e il 96% della composizione è fatta di ingredienti di origine naturale, senza siliconi. Della stessa linea anche disponibili lo shampoo idratante all’aloe vera, lo shampoo rivitalizzante all’anguria, lo shampoo nutriente alla banana e lo shampoo riparatore alla papaya.

Gliss Kur capelli punte Fluid Oil Nutritive, confezione da 5 X 50 ml

Da Schwarzkopf, infine, la linea Gliss Kur Hair Repair, Fluid Oil Nutritive, per ridare vita ai capelli secchi e ripararli dai danni commessi durante lo styling o per l’uso di prodotti per capelli ricci e non solo sbagliati, non idonei alle nostre esigenze. Il complesso contiene 19 sostanze attive, per avere capelli bellissimi in pochissimi minuti. La formulazione di ingredienti si prende cura della chioma riempiendo di sostanze nutritive il capello, per avere un’acconciatura brillante, luminosa e sana. Ogni giorno.

