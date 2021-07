Durante il periodo estivo dobbiamo prenderci maggiormente cura di tutto il nostro corpo. Il sole, la salsedine, il vento, il cloro possono mettere a dura prova non solo la pelle, ma anche la nostra chioma. Per questo dovremmo sempre avere a portata di mano i migliori prodotti per proteggere i capelli d’estate. E averli sempre brillanti.

La hair beauty routine quotidiana e settimanale si deve comporre di tutta una serie di detergenti, prodotti per lo styling e altro che possano garantire salute e bellezza. In particolare quando durante il periodo estivo mettiamo sotto stress le nostre bellissime chiome. Che vorremmo sempre all’altezza delle nostre aspettative.

Su Amazon possiamo trovare sempre i migliori prodotti per proteggere i capelli d’estate, avendo sempre a portata di mano tutto quello di cui abbiamo bisogno per splendere. Ecco qualche consiglio per il vostro beauty delle vacanze!

Coco & Eve That’s A Wrap Set

Ecco a voi tutto il necessario per avere capelli sempre bellissimi. Coco & Eve That’s A Wrap Set si compone di una maschera per capelli, di una spazzola districante e di un asciugamano in microfibra. Prodotti per la cura ideali per chi vuole un trattamento professionale per i ricci anche a casa. Un trio di prodotti eccezionale: la maschera ha vinto molti riconoscimenti e aiuta a prendersi cura dei capelli spenti, secchi, danneggiati, donando lucentezza e luminosità in un solo gesto.

La maschera per capelli idrata, nutre, migliora la struttura dei capelli, dà loro lucentezza, combatte le doppie punte e l’effetto crespo in soli 10 minuti. Mentre l’asciugamano per capelli in microfibra assorbe velocemente l’acqua evitando di dover ricorrere al phon. Grazie alla spazzola, poi, mai più nodi!

Maschera ristrutturante per capelli secchi e danneggiati

MasqueMe è la maschera per capelli che garantisce 8 trattamenti in 1, per idratare a fondo, nutrire, riparare, far splendere ogni chioma. Completamente vegan, l’hair mask è ricca di olio di argan, utile per chi ha i capelli secchi, danneggiati o ricchi, ma è adatta anche a tutte le altre tipologie. È particolarmente indicata per chi ha capelli danneggiati o sfibrati e aiuta ad aumentare il tasso di crescita naturale dei capelli, riducendone la caduta.

Il profumo è gradevole e al primo utilizzo i capelli sono morbidi e soffici. È consigliata da tutti coloro che l’hanno provata e che non tornerebbero mai più indietro, perché non hanno mai avuto capelli così idratati in profondità. Così belli da vedere e morbidi da toccare.

Wella – Set di due prodotti “SP Luxe Oil”

Dall’esperienza Wella, ecco il set di due prodotti SP Luxe Oil, composto da uno shampoo alla cheratina (Protect, da 1000 ml) che protegge e nutre in profondità e da una maschera alla cheratina (Restore da 400 ml) che è in grado di ristruttura i capelli danneggiati. Ideale per ogni tipologia di capelli, per chi li ha ricci o lisci, lunghi o corti, sottili o più corposi. Lo shampoo è ideale anche per usi frequenti, mentre la maschera va usata una volta a settimana per capelli in salute e facili da pettinare.

I capelli appaiono subito più morbidi, lucidi, dall’aspetto visibilmente più sano. Si possono abbinare anche ad altri prodotti firmati Wella, come ad esempio il balsamo, che non dovrebbe mai mancare dopo uno shampoo per garantire ai capelli il massimo del nutrimento.

Kerastase Elixir Ultime Shampoo

Per chi è alla ricerca di un prodotto che si prenda cura in profondità della propria chioma, Kerastase Elixir Ultime Shampoo è proprio quello che ci vuole, potendo contare sulla serietà e l’esperienza di un brand che anche i parrucchieri e gli hairstylist usano ogni giorno. Elixir Ultime è la gamma di prodotti a base di oli pregiati, per una routine di bellezza che garantisce luminosità e lucentezza a ogni chioma.

Lo shampoo infuso con olio di Marula ridà luce ai capelli opachi e spenti e dona una sensazione morbidissima al tatto, anche grazie alla presenza di vitamine e di Omega 9, un acido grasso presente in natura. La fragranza floreale ci donerà benessere e una fragranza che durerà a lungo.

Revlon Be Fabulous Siero Cura Quotidiana

Il siero Revlon Be Fabulous è perfetto per la cura quotidiana e per combattere l’invecchiamento dei capelli. Idrata le nostre chiome e anche il cuoio capelluto, andando a riparare in profondità i capelli danneggiati.

Il siero rigenerante antietà è studiato per idratare e ristruttura in profondità, per un trattamento professionale: si può usare in abbinamento a shampoo, balsamo e maschera, per amplificare i benefici e avere capelli dall’aspetto sempre giovane, più sani, più morbidi e anche più lucenti.

Schwarzkopf Trattamento Alla Cheratina

Il trattamento alla cheratina firmato Schwarzkopf offre un trattamento professionale a casa, per ottenere risultati come quelli che avresti dal parrucchiera. Bonacure Oil Miracle Barbary Fig Oil & Keratin è davvero l’ideale per tutti i tipi di capelli, da provare subito.

L’Oreal Professionale Shampoo

Dall’esperienza L’Oreal lo shampoo professionale Lumino, ideale per chi ha capelli sfibrati, per ridare a ogni chioma bellezza e salute. È l’ideale per purificare e nutrire i capelli colorati e con meches, per garantire il massimo risultato e progettare la chioma. È l’unico che si prende cura in modo particolare e specifico dei capelli con meches, lasciandoli morbidi, leggeri e luminosi. E aiuta a combattere anche la perdita di lipidi, non appesantendo i capelli.

Olio di Argan 100% BIO

Per chi vuole prendersi con naturalezza dei propri capelli, ecco l’olio di Argan: un prodotto cosmetico puro e di altissima qualità, spremuto a freddo da noci di argan marocchine, prodotto in maniera tradizionale. Ideale per la cura di capelli, pelle e unghie, è un alleato di bellezza altamente versatile

Idrata i capelli grazie ai polifenoli e alla vitamina E contenuti, mentre la profumazione è assolutamente naturale, senza l’aggiunta di fragranze sintetiche.

Cantu Care for Kids, Gentle Care

E per la cura dei capelli dei bambini, ti presentiamo Cantu Care for Kids. Il set Gentle Care comprende shampoo, balsamo, districante, crema per capelli ricci e maschera per capelli. Cinque prodotti che nutrono in profondità e aiutano a prendersi cura dei capelli dei più piccoli di casa. In omaggio anche un cerchietto.

Biolage VolumeBloom Shampoo

Infine, Biolage propone il suo shampoo con formula VolumeBloom, che si ispira alle proprietà del fiore di cotone, per rimpolpare i capelli e dare volume, ideale per chi ha chiome sottili che si acconciano con difficoltà. Lo shampoo Biolage Volumebloom promette risultati a lunga durata e dona lifting alle radici, con il 70% di volume in più dopo una sola applicazione.

E tu quali prodotti preferisci per prenderti cura dei tuoi capelli in estate?