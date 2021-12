I profumi da uomo sono sempre un’ottima idea regalo da fare. Per Natale, per un compleanno, per un anniversario, per una promozione al lavoro e mille altre occasioni, se regali una fragranza non sbagli mai. Anche perché i profumi, grazie alle loro boccettine, sono anche un regalo di design.

Quando si vuole fare un presente a una persona cara, un profumo è sempre una scelta ottimale. Anche se è un dono molto personale, non sarà difficile cercare di capire i gusti di ognuno, semplicemente indagando un po’. Oppure possiamo provare a donare la nostra fragranza preferita.

Su Amazon possiamo trovare tantissimi profumi da uomo utili da regalare in ogni occasione. Al nostro compagno, marito, fidanzato (o perché no, amante). Ma anche a nostro papà o a nostro fratello. Così come al nostro miglior amico, al nostro capo, al nostro collega d’ufficio. O semplicemente a una persona che vogliamo ringraziare.

Ecco la nostra selezione di profumi da uomo da comprare su Amazon. 5 brand famosi tra i quali scegliere per altrettante iconiche fragranze da regalare.

Burberry Acqua di Profumo, Touch Men Edt Vapo, 100 ml

Burberry è un famoso marchio di moda che propone anche i suoi profumi da uomo (oltre che da donna), come Touch Men Edt Vapo, nella confezione da 100 ml. Una fragranza agrumata che è perfetta per ogni stile, quindi è l’idea regalo ideale e versatile per ogni uomo e per ogni occasione. L’eau de toilette spray è venduta in un formato comodo e in una bottiglietta davvero semplice.

Diesel Only The Brave, Eau de Toilette Uomo, 75 ml, Profumo Uomo – 75 ml

Da Diesel, altro famoso marchio di moda maschile e femminile, ecco il profumo da uomo Diesel Only The Brave, l’eau de toilette da uomo nella confezione iconica da 75, 35, 50, ma anche 200 ml. Una fragranza fresca, in una boccettina spray dal design originale. Un profumo che rappresenta la forza maschile e la sua mascolinità, ideale per l’uomo moderno che non ha paura di vivere ogni avventura, anche in città. La fragranza perfetta per l’uomo che è coraggioso e trova sempre la forza per ottenere quello che vuole. Il cuore del profumo è composto da aromi vegetali che contrastano con altre fragranze molto forti.

Note di testa. Agrumi come il Limone di Amalfi e il Mandarino.

Note di cuore. Cedro della Virginia, Cilantro, Violetta.

Note di fondo. Ambra, Styrax e Cuoio.

Versace Pour Homme Acqua Profumata 100 Ml Fragranza Uomo

Versace, il celebre marchio della Medusa fondato da Gianni Versace e portato avanti oggi dalla sorella, Donatella Versace, dopo la morte del fratello, ucciso a Miami, presenta la sua acqua profumata Versace Pour Homme, nella confezione da 100 ml. Una fragranza fresca e deliziosa, ideale per l’uomo moderno. Un eau de toilette da usare giorno dopo giorno per poter raccontare il proprio stile. Un classico per lui, che racchiude in sé la personalità dell’uomo moderno sicuro, coraggioso, intraprendente. La composizione si ispira agli aromi del Mediterraneo, secondo la “ricetta” del 2008 del profumiere Alberto Morillas.

Note di testa. Bergamotto, Arancia amara, Limone calabrese, Neroli, Fiori aromatici, come il giacinto e il geranio.

Note di cuore. Salvia speziata, Cedro.

Note di fondo. Fave di tonka, note legnose di oud, muschio, ambra.

Lacoste Acqua di Profumo, Eau de L.12.12 Blanc Edt Vapo, 175 ml

Lacoste, il marchio degli sportivi, propone la sua acqua di profumo dalle note floreali, molto delicate. Un profumo molto elegante e di gran classe, che si ispira alla celebre Polo firmata Lacoste. Come questa t-shirt iconica veste l’uomo moderno, sportivo e sempre attivo, lo stesso farà un’essenza che inebria i sensi grazie alle sue caratteristiche aromatiche. Il Lacoste Eau de Lacoste L.12.12 Blanc, dove la lettera L sta per Lacoste, 1 indica la sua unicità, 2 il codice della manica corta e 12 il numero del prototipo selezionato da René Lacoste, è davvero un ottimo regalo da fare in ogni occasione.

Note di testa. Rosmarino, cardamomo, pompelmo.

Note di cuore. Toni floreali di ylang-ylang e tuberosa.

Note di fondo. Accordi di pelle scamosciata e vetiver.

Paco Rabanne, Invictus Eau de Toilette, Uomo 100ML Spray

Infine, da Paco Rabanne ecco l’eau de toilette Invictus da uomo, nella confezione spray d a 100 ml, ma disponibile anche nelle versioni da 50 e 150 ml. Una fragranza agrumata che si ispira agli aromi del frutto del pompelmo, del mandarino, insieme a note acquatiche che garantiscono uno stile davvero unico. Invictus è una fragranza seducente, stimolante, per chi nella vita, come nello sport, ama vincere. Le note marine fresche e il legno danno sicurezza e uno stile sexy. Mentre il pompelmo scalda le sensazioni, unendosi al legno guaiaco, al patchouli e all’ambergris.

E a te quale tra i profumi da uomo proposti ami di più?