Queste donne che hanno smesso di tingersi i capelli bianchi hanno molto da insegnarci Ci sono delle donne che hanno smesso di tingersi i capelli bianchi che hanno moltissime cose da insegnare a ognuna di noi

Tingersi i capelli bianchi sembra un obbligo per ogni donna. Non è così per gli uomini. Loro ai primi capelli bianchi o peli dello stesso colore sulla barba diventano più affascinanti, più saggi, più attraenti. Noi al primo capello bianco dobbiamo subito correre ai ripari. E se non fosse proprio così?

Non possiamo farci niente. I capelli cambiano colore per diversi motivi e l’avanzare dell’età è uno di questi. Ci sono giovani donne che già a 20-30 anni devono farne i conti e altre che, invece, sono più fortunate e attenderanno anche i 50-60 anni prima di vederli.

E se non dovessimo correre dal parrucchiere al primo capello bianco?

Se ci accettassimo per quello che siamo e per come sono diventati i nostri capelli?

I capelli grigi e bianchi da sempre sono un simbolo forte di invecchiamento. E nessuno di noi è disposto ad ammettere di avere ogni anno un anno in più.

Eppure è la vita e dovremmo sdoganare i capelli bianchi, cosa che dovremmo fare anche con le rughe e altri segni del tempo. Per accettare finalmente chi stiamo diventando.

Se la maggior parte di noi corre a farsi tingere i capelli bianchi, c’è chi ha deciso di non farlo.

Abbracciando un nuovo stile di vita.

Ci sono donne là fuori che hanno deciso di non farsi tingere i capelli grigi o bianchi.

E di tenerseli così per sempre. Qualunque colore decideranno di avere le loro chiome.

Donne sicuramente controcorrente che hanno deciso che i capelli bianchi non sono solo simbolo degli anni che passano.

Ma anche segno di saggezza e conoscenza.

E poi i capelli bianchi e grigi possono apparire meravigliosi. Anche con dei semplici accorgimenti.

Le donne protagoniste di questa carrellata di immagini ne sono la prova.

La prova che possiamo sempre decidere chi essere.

La prova che possiamo scegliere se nasconderci o mostrarci con pregi e difetti.

Facendo diventare punti di forza quelli che gli altri ritengono essere dei difetti.