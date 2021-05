Fai pace con le piccole rughe: ritrova la bellezza col nuovo siero Revitalift Laser firmato L'Oréal Paris, formulato per ridurre anche le rughe profonde

Tutte noi dopo i 40 (se non prima) tendiamo a “radiografare” la pelle del viso, scrutando attentamente lo specchio alla ricerca di piccole rughe, macchie e altri segni del tempo.

Alla lunga tutte le pelli possono venir segnate da rughe, rossori e altri inestetismi che tolgono uniformità alla grana cutanea. Lo scorrere degli

anni si traduce anche in una riduzione dell’idratazione e della tonicità: il risultato – anche se non fa piacere ammetterlo – è un colorito meno vitale e un’espressione più stanca e appesantita.

Indipendentemente dalla velocità di questo – inevitabile – processo, ci sono alcune abitudini che possono rivelarsi molto utili per aiutare la pelle a mantenersi bella. Come il nuovo siero antiage di L’Oréal Paris: scopri perché provarlo e quanto tempo serve per vedere i primi risultati.

Retinolo puro: come e perché

Per combattere i segni del tempo è importante scegliere il prodotto più adatto per la tua pelle. Quello che vogliamo consigliarti oggi segna una nuova frontiera nel campo dei sieri antirughe: stiamo parlando del

nuovo siero notte Revitalift Laser, l’ultimo ritrovato dei laboratori L’Oréal nel campo dei cosmetici con retinolo.

Come forse saprai, il retinolo si è rivelato efficace nel favorire il rinnovamento cellulare e la correzione delle imperfezioni cutanee. Questo prodotto è innovativo per diversi motivi. Anzitutto per la sua

efficacia, data da una formula con retinolo puro ultra-concentrato allo 0,2%.

Inoltre, per una formulazione esclusiva che – oltre a garantire la “stabilità” del retinolo – consente di minimizzare gli effetti spesso associati all’uso di questo ingrediente, come la possibile sensazione di secchezza e la comparsa di pizzicori e rossori cutanei.

Nella formula di Revitalift Laser il retinolo puro si accompagna alla presenza di acido ialuronico e oli leggeri, creando una texture molto piacevole.

È sufficiente seguire qualche piccola accortezza – aumentare gradualmente la frequenza di applicazione (cominciando con un paio di volte alla settimana e aumentando se ben tollerata) e usare in combinazione una crema con filtro solare – per preservare il comfort cutaneo e per usare il siero notte in tutta serenità.

Come agisce il nuovo siero antiage di L’Oréal?

Fatte queste premesse, sicuramente sarai impaziente di scoprire i risultati di Revitalift Laser Siero notte e di sapere cosa rende questo prodotto così prezioso per prolungare la bellezza della tua pelle.

Ed ecco qui l’ottima notizia: secondo i test condotti da L’Oréal, il 100% delle donne ha riscontrato nel tempo un’attenuazione delle rughe.

Non solo quelle superficiali, ma anche le rughe profonde: la riduzione risulta evidente dopo 4 mesi, ma già dopo 4 settimane è possibile ammirare un viso dal colorito più luminoso e dall’aspetto più giovane.

Bastano poche applicazioni, infatti, per donare morbidezza extra alla pelle e per levigare la grana cutanea: poco a poco quest’ultima si perfeziona, minimizzando i segni del tempo quali macchie e rughe.

L’uso combinato della crema idratante è fondamentale per assicurare alla pelle la giusta idratazione, migliorandone l’elasticità. Insomma, non resta che sperimentare il nuovo Revitalift Laser per qualche settimana e verificare i risultati di persona davanti allo specchio!

