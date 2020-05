Rose-Brown, la nuova sfumatura di tendenza per i capelli castani Avete mai sentito parlare della nuance Rose-Brown? E' la nuova sfumatura di tendenza per i capelli castani

Arriva da Sydney la nuova sfumatura di tendenza per chi ha i capelli castani: si chiama Rose-Brown ed è stata provata per la prima volta dal parrucchiere Thi Thao Tu. II marrone rosato sta diventando sempre più popolare: chi lo ha provato sostiene che indichi audacia e sicurezza. Potrebbe facilmente diventare il nuovo look dell’estate: su Instagram spopolano le foto di chi ha provato questa nuova nuance.

Le brune di tutto il mondo potranno dare nuova vita ai loro capelli con questa meravigliosa sfumatura. E’ particolarmente adatta per tutte le brune naturali che vogliono variare colore ai loro capelli, ma che non osano fare un cambiamento troppo drammatico.

Forse le brune dai capelli scuri avranno un po’ meno soddisfazioni, mentre le brune che virano più su tonalità rosse o ramate, ecco che avranno un colore di capelli perfetto.

E le bionde? Niente paura: con la tinta Rose-Brown otterranno una bellissima tonalità dorata (per raggiungere questo risultato i parrucchieri utilizzano un colore marrone e rosso, Olaplex e candeggina).

Ci sono poi anche delle varianti: secondo Caitlin Ford si possono combinare insieme anche malva e magenta ottenendo un look da urlo. Se poi volete mantenere un look più naturale, ma comunque vi piacerebbe cambiare qualcosa ecco che Megan Schipani propone lo stile peanut butter e jelly.

Comunque sia, vale sempre lo stesso consiglio: se siete intenzionate a cambiare look dei capelli e siete rimaste affascinate da questa o altre nuance particolari, prima di prendere una drastica decisione è sempre meglio chiedere consiglio al vostro parrucchiere: di sicuro lui saprà dirvi non solo i pro e i contro della vostra scelta, ma potrà anche dirvi se il vostro viso e la vostra tonalità di pelle staranno bene con quel particolare tipo di colore.

Questo perché non è detto che tutti i colori e le nuance debbano stare per forza bene a tutte.