Scurire i capelli in casa in maniera naturale Voglia di cambiare look? Ecco i rimedi naturali per scurire i capelli anche in casa

Stanche del solito look? È questo il momento migliore per cambiare aspetto, e noi donne si sa, cominciamo sempre dai capelli. Perché infondo è proprio la nostra chioma a caratterizzare il nostro aspetto e svelare, giusto un po’, anche alcune caratteristiche del nostro carattere.

Se avete in mente di cambiare il look dei vostri capelli, vi farà piacere sapere che potrete scurire la vostra chioma in maniera naturale, anche da casa. Ecco come.

Scurire i capelli: rimedi fai da te

Poveri, i nostri capelli, perché è a loro che ci affidiamo quando vogliamo sentirci più belle ed è loro che “torturiamo” quando vogliamo cambiare qualcosa della nostra vita e ammettiamolo, raramente troviamo pace. Chi li ha lunghi li taglia, chi li ha corti li vuole lunghi e chi li ha lisci li vuole ricci.

E chi li ha biondi a volte vuole scurirli, in questo articolo vi spieghiamo come farlo in maniera naturale, anche a casa, senza ricorrere alle tinte chimiche o all’aiuto di un professionista.

Caffè e té nero

Due ingredienti che in una casa di una donna non mancano mai: caffè e tè sono perfetti per scurire i capelli. Si tratta di ingredienti naturali e piccoli prezzi che se, messi a contatto con i nostri capelli, nelle giuste dosi, possono cambiare i nostri look in maniera naturale.

Tutto quello che dovete fare è preparare un impacco scurente a base di caffè o di tè, due litri per l’esattezza e tenerlo sui capelli per 15 o 20 minuti. E ripetere l’operazione una volta a settimana per almeno un mese, vedrete che risultati.

Le erbe tintorie per scurire la chioma

Tutte conosciamo l’hennè, ma quante di voi l’hanno mai utilizzato per scurire i capelli? Oltre a cambiare il colore della vostra chioma queste tinte naturali rafforzeranno il capello e lo renderanno neutro e lucente. Solo due accorgimenti: il primo è che l’hennè, quello puro, non copre i capelli bianchi.

Il secondo invece è che indipendentemente dalle miscele e le combinazioni utilizzate, nel 99% dei casi avrete dei riflessi rossi, più chiari o scuri in base al vostro colore di partenza.