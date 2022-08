Un set di truccabimbi non può assolutamente mancare in una casa dove ci sono dei bambini, sempre pronti a festeggiare e a truccarsi e mascherarsi, per il massimo del divertimento. I set si possono comodamente comprare online e si possono per le feste dei bambini in casa.

Tanti modelli, tanti colori, per rendere le feste dei bambini ancora più divertenti e simpatiche, grazie alla possibilità di ricreare sul volto dei più piccoli tanti simpatici personaggi, come animali o supereroi. Lasciati ispirare e fai volare la tua fantasia.

Su Amazon ecco i set di truccabimbi ideali per Carnevale, Halloween, feste di compleanno, ma anche cospaly o per disegnare il pancione delle future mamme in occasione di un baby shower.

Fonte foto da Pixabay

Jojoin, Colori per trucco viso bambini, 16 Colori Body Paint, Tavolozza con 4 grandi colori di base, Non tossico e a base d’acqua

Lo store di Jojoin propone il suo set di truccabimbi sicuro e a base d’acqua, privo di parabeni, non tossico. Ci sono 4 colori base più 12 colori e gemme, in tutto 16 motivi tra cui scegliere per decorare viso, corpo, capelli e unghie. La confezione comprende anche una guida per la pittura del viso e 18 stencil.

Jojoin Colori Trucco Viso Bambini, 16 Colori Body Paint Tavolozza con 4 Grandi Colori di Base, Split Cake Face Paint, 94 Gemma, Non Tossico - Base d'acqua - Kit Trucco Carnevale di Halloween Sicuro & Base d'acqua - Colori trucco viso è privo di parabeni, non tossico. Tutti gli ingredienti nel kit per la pittura del viso sono testati in laboratorio inoltre è completamente a base d'acqua, semplicemente pulire con acqua calda e sapone.

4 Grandi Colori di Base + Ricchi 12 Colori & Gemme - Jojoin colori trucco viso ha 16 colori tra cui scegliere, che ci sono 4 aree più grandi di nero, bianco, rosso e arancione da usare. Esagono oro e viola glitters e diverse forme gemme, come quadrati, cerchi, stelle, cuori, gocce d'acqua, ecc., può decorare viso, corpo, capelli e unghie, rendere il tuo trucco più bello e brillante.

Varie Tecniche Pittoriche - Jojoin combina la tradizionale pittura monocromatica e le tecniche multicolore nella pittura professionale del viso. La nostra split cake face paint contiene colore rosso, giallo, blu e viola. Tutta la vernice è disposta in un contenitore per realizzare una nuova tecnica pittorica multicolore, può creare un effetto arcobaleno con colori di transizione naturali in pochi secondi.

Fornisce Idee & Stencil - Forniamo anche una guida per la pittura del viso e 18 stencil. La guida alla pittura per il viso offre 15 disegni e idee per la pittura per il viso, semplificare la pittura con istruzioni passo per passo. I 18 stencil sono perfetti per i bambini per disegnare vari disegni sui volti degli altri e farli diventare piccoli pittori.

Vari Usi - Body paint tavolozza è considerata una tecnica per avvicinarsi e coinvolgere i bambini. È ideale per Halloween, Carnevale, Epifania, feste di compleanno, cosplay, eventi sportivi, intrattenimento quotidiano e altre attività. È più consigliato ai pittori del viso che lavorano nella pittura per bambini e in altre aree di utilizzare i nostri prodotti, così come quelli che lavorano in altri ambienti professionali.

Uraqt, Truccabimbi, 36 Colori Face Body Painting, Pittura per il corpo sicura e non tossica, ideale per i bambini

Lo store di Uraqt propone il suo kit con 36 colori pastello per la pittura del corpo e del viso, realizzati in materiale non tossico per cosmetici che hanno la certificazione EN 71/CE. Il trucco si rimuove facilmente con acqua e sapone. Ideale per bambini e adulti, non usare sotto i 3 anni di età.

URAQT Truccabimbi, 36 Colori Face Body Painting, Pittura Corpo Sicuro e Non Tossico, per Ottimo per Bambini, Ragazzi, Halloween, Natale, Cosplay 【Sicuro e Non Tossico】36 colori pastelli per la pittura del viso e del corpo. CRANONI DI VERNICE VISO NOCOSSICO E SICUREZZA Questo set di pastelli per dipingere il viso è realizzato in materiale cosmetico di qualità superiore con pigmenti di grado alimentare. Certificazione EN 71 / CE verificata. Assolutamente sicurezza per bambini, bambini e bambini.

【Various 36 Colori vari e brillanti】 COLORI VARI E BRILLANTI CRIMINI CORPO Questo set di matite per dipingere il viso ti permette di creare il tuo lavoro ideale sul tuo viso con 28 colori, I pastelli per dipingere il viso aiutano i bambini a sviluppare la loro immaginazione e colorazione illimitata abilità.

【Facile da pulire】 Nessuna preoccupazione per questo pennello per il viso e il corpo che si sporca le mani o i vestiti dopo aver usato questo trucco per bambini. Per rimuovere il trucco pulire con carta velina e lavare con sapone e acqua tiepida.

【Multi-Applicazione】 Questo set è stato molto apprezzato per qualsiasi evento speciale, come Halloween, festa di compleanno, travestimento, Natale, trucco da sposa, truccatori, festival di pittura, giochi sportivi e così via. Può essere utilizzato con glitter, costumi o trucco per creare grandi disegni unici.

【Regalo per I Bambini】Sappiamo quanto sia importante la qualità di questi pastelli per bambini E ADULTI. I kit di pittura facciale vanno molto bene e rimangono bene. Regalo per bambine e bambini di età superiore ai 3 anni, aiutano i bambini a sviluppare la loro immaginazione illimitata e le abilità coloranti. Specialmente gli appassionati di pittura del viso.(Nota: contattare il venditore se il prodotto è danneggiato a causa del trasporto.)

Trucchi per bambini, 16 Colori Body Painting, Kit pittura pancia per donne in gravidanza, sicuro e non tossico

Il brand Aweskmo, invece, propone i l suo kit con 16 colori ideali per il truccabimbi, perché non tossici e sicuri al 100%. I colori si applicano facilmente e si puliscono altrettanto facilmente: le matite sono adatte per le piccole mani dei bambini, per creare splendidi disegni sul volto o sul corpo.

Trucchi Bambina 16 Colori Body Painting, Kit Pittura Pancia Truccabimbi Kit, Sicuro e Non Tossico, per Bambini, Halloween, Cosplay,Pride, LGBT 100% più sicuro e non tossico: i trucchi bambina Natale sono realizzati con paraffina di alta qualità. 100% atossico, sicuro, senza parabeni e adatto ai bambini.Si consiglia un piccolo patch test cutaneo prima dell'applicazione.

Facile da pulire: Truccabimbi kit sono facili da applicare, facili da pulire, pulire con un tovagliolo di carta e quindi lavare con sapone e acqua tiepida senza preoccuparsi di sporcarsi le mani o gli asciugamani.

Interessante creazione fai-da-te: questi pastelli per la trucco viso bambini costume sono adatti alle piccole mani dei bambini. I bambini possono coltivare l'immaginazione dei bambini e promuovere l'interazione dei bambini mentre dipingono. Possono aggiungere bellissimi colori al mondo dei bambini.

Set di pittura per il viso di Halloween super conveniente: viene fornito con 16 colori ricchi di set bambini pastelli dipinti viso, abbastanza per creare i tuoi disegni di pittura per il viso unici con infinite combinazioni.

Multiapplicazione: ottima idea per carnevale, Natale, feste di compleanno, feste in maschera, cosplay, spettacoli teatrali, eventi. Possono essere usati con glitter, costumi o trucco per creare grandi disegni unici nel loro genere.

RoserRose, Set di truccabimbi, 36 Colori Face Painting, Ideale per il trucco dei bambini, confezione con 5 stencil all’interno per un make up sempre perfetto

Il brand RoserRose presenta il suo kit di body painting con tanti colori differenti, per creare effetti diversi e trucchi ogni giorno differenti. I pastelli colorati, 36 in tutto, sono sicuri e non tossici. Si lavano via facilmente e hanno il marchio CE. Sono anallergici e atossici, ma come sempre si consiglia di eseguire prima un test cutaneo sulle mani, per poi procedere con il normale make up sul trucco.

Offerta RoserRose Set di Truccabimbi per Bambini, 36 Colori Face Painting, Ideale per il Trucco dei Bambini, per Halloween e Carnevale, con 5 Stencil 🌈【Creatività infinita】Questo body painting set offre un'ampia scelta di colori ed è molto delicato sulla pelle. Date vita alla vostra immaginazione con questi Set per la pittura del viso e del corpo e create una body art mozzafiato.

🌈【Facile da usare】Il pastello colorato è sicuro e non tossico. Può essere facilmente applicato e lavato via. Dopo l'uso, strofinare con un asciugamano umido e lavare con acqua calda e sapone.

🌈【Sicurezza dei bambini】I nostri topcoat sono realizzati con paraffina di alta qualità, sono conformi alle norme UE sui giocattoli, sono testati per la sicurezza e adatti anche alle pelli più sensibili e sono privi di profumo.

🌈【Ampiamente utilizzato】Questa truccabimbi kit anallergici atossici è perfetta per qualsiasi evento speciale come Halloween, feste di compleanno, giochi di travestimento, Natale, trucco da sposa, istruzioni per il trucco, pittura per le vacanze, giochi sportivi e altro ancora.

🌈【Garanzia di soddisfazione】Si raccomanda di eseguire un test cutaneo sulle mani prima dell'uso. Se avete domande o non siete soddisfatti di questo prodotto, non esitate a contattare il nostro servizio clienti e risolveremo il vostro problema.

Snazaroo, Kit base di colori trucca bimbi, 14 pezzi, modelli e colori assortiti

Infine, lo store di Snazaroo presenta il kit base di colori per truccabimbi, un kit da 14 pezzi, disponibile in diverse varianti, per il face painting e il body painting, per poter creare ogni giorno disegni diversi sul viso e sul corpo. Consigliato ovviamente dai 3 anni in su, come sempre si raccomanda la supervisione di un adulto durante l’utilizzo.

Ed ecco anche altri trucchi per bambini che possono diventare anche un’ottima idea regalo da fare.