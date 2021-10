Come scegliere lo shampoo colorante migliore? Se hai deciso di farti una tinta fai da te casalinga temporanea dovrai dotarti dei prodotti migliori che non siano solo in grado di colorare la tua chioma, ma anche di proteggerla. Devono essere cosmetici di altissima qualità, perché con la salute dei capelli non si scherza proprio.

Lo shampoo colorante è la scelta ideale per chi vuole coprire i capelli bianchi o nascondere la ricrescita in attesa della tinta successiva. Ed è perfetto anche per chi vuole cambiare temporaneamente la nuance della propria chioma, magari solo per qualche giorno o per partecipare a una festa.

Sono cosmetici facili da usare e disponibili in tantissime tonalità differenti, l’importante è scegliere il migliore per le proprie esigenze, optando per una tinta temporanea che è in grado di colorare solo la parte esterna del capello, non andando in profondità. Ed è per questo che dura poco la colorazione, non essendo una tinta permanente.

Dopo 6-10 lavaggi la colorazione va via e noi ritorneremo al nostro colore naturale, dal momento che non svolge azione decolorante. È più delicato di una tinta e di solito si utilizza anche per i più giovani e le più giovani, per non iniziare troppo presto con decolorazioni e tinte troppo pesanti. Si usa come uno shampoo, quindi è davvero un trattamento facile. Ricordati sempre di:

Usare i guanti protettivi quando lo applichi

Versare lo shampoo in un contenitore per mescolarlo

Applicare dalla radice alle punte lo shampoo colorante migliore per le proprie esigenze, magari con un pennello da tinta

per le proprie esigenze, magari con un pennello da tinta Lasciare in posa seguendo le indicazioni riportate sulla confezione

Sciacquare con cura ogni residuo fino a quando l’acqua non risulta completamente pulita

Leggi sempre bene le istruzioni sulla confezione e scegli un colore temporaneo adatto al tuo tono naturale, ricordandoti che se hai i capelli tanto scuri dovrai optare per tonalità più in linea con il tuo solito colore per vedere effetti significativi.

Shampoo colorante per capelli naturale per capelli neri

Fonte foto da Amazon

Dioche propone il suo shampoo dall’effetto nero naturale, che in soli 5-10 minuti, con il normale shampoo, permetterà di avere capelli più scuri. Che saranno anche più luminosi e più morbidi, aiutando a prevenire la caduta dei capelli e a rinforzarli dalla radice, ridonando lucentezza. Indossa i guanti e applica lo shampoo uniformemente sui capelli, lasciando in posa per 5-10 minuti prima di risciacquare. Il prodotto è ricco di ingredienti naturali e biologici, con minerali e oli idratanti ideali per prendersi cura della chioma. Il colore durerà a lungo.

Marion shampoo colorato per capelli in bustina

Fonte foto da Amazon

Il brand Marion propone il suo Hair Color Shampoo ideale e sicuro per prendersi cura dei capelli, grazie all’aloe e alla cheratina, mentre li colora delicatamente, senza il ricorso ad ammoniaca o perossido. L’estratto di aloe dà ai capelli lucentezza, mentre protegge anche i capelli dai danni del sole e rende la chioma più facile da pettinare. Tanti i colori proposti dai castani ai biondi, passando anche per il color cioccolato particolarmente di moda.

Garnier Movida crema shampoo colorante

Fonte foto da Amazon

Movida è la crema shampoo colorante firmata da Garnier, un brand che è assolutamente una garanzia. Per avere capelli dai colori Mogano, Biondo Scuro, Castano, Castano Chiaro, Prugna, Castano Scuro, Nero, ecco un prodotto facile da usare, per una colorazione tono su tono che non ricorre nella lista degli ingredienti all’ammoniaca. La colorazione finale è permanente, luminosa e dall’effetto naturale, per coprire i primi capelli bianchi, senza il fastidioso effetto ricrescita. Agisce in 15 minuti e dura 6-8 settimane.

L’Oréal Paris Colorista Washout Pastel – colorazione capelli temporanea

Fonte foto da Amazon

L’Oréal Paris Colorista Washout Pastel è la colorazione per capelli temporanea firmata da L’Oreal Paris, che propone una gamma di colori che non ti aspetti. Burgundy, Dirty Pink, Indigo, Hot Pink, Purple, Red, Turquiose: a ogni donna la colorazione pastello ideale, che è perfetta soprattutto sui capelli più chiari. Dopo 5-10 lavaggi la tinta temporanea viene via naturalmente. Non contiene ammoniaca: lo shampoo colorante, il migliore per chi vuole sfumature che si fanno notare, svolge un’azione 2 in 1 grazie alla maschera nutriente contenuta, per capelli subito colorati e morbidi.

Shampoo colorante per capelli SANHAN Glamup, senza ammoniaca, vegano e cruelty free

Fonte foto da Amazon

Sanhan presenta Glamup, lo shampoo colorante per capelli senza ammoniaca, vegano cruelty free, che copre fino al 100% i capelli bianchi con una durata decisamente lunga e nuance vibranti e glamour. Non serve decolorare i capelli, perché il prodotto agisce come uno shampoo che deterge, colora e idrata al tempo stesso i capelli, con un semplice gesto. Il prodotto è facile da usare: si applica, si attendono 10 minuti, si risciacqua con acqua tiepida e il risultato è subito pronto a soddisfare ogni donna. Lo shampoo è sicuro sui capelli e aiuta a danneggiare i capelli danneggiati con un’idratazione che dura a lungo.

Herbal Hair Darkening Shampoo

Fonte foto da Amazon

CYJX presenta, invece, il prodotto 10 Mins Herbal Hair Darkening Shampoo, per rendere più scuri i capelli con un solo gesto. Controlla l’effetto crespo, grazie agli estratti vegetali naturali contenuti al suo interno, proteggendo così il cuoio capelluto. Rinfresca poi il colore dei capelli contrastando i segni del tempo e permettendoci di dire addio ai capelli bianchi e grigi. Lo shampoo si applica facilmente ed è nutriente e riparatore, così da non avere problemi con i capelli danneggiati. Tanti i colori a disposizione, per un prodotto che trattiene anche l’umidità e ammorbidisce i capelli rendendoli subito più forti e meno fragili. I colori sono Nero, Dark Brown, Red Wine, Purple.

Ora siamo curiose di conoscere lo shampoo colorante migliore per i tuoi capelli: tu quale colore sceglierai?

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: