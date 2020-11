Una chioma fresca e splendete in pochi minuti con lo shampoo secco: ecco come!

Un vero alleato di bellezza che ogni donna dovrebbe avere in casa, stiamo parlando dello shampoo secco, un prodotto che può risolvere tantissimi problemi di styling.

Ma siete sicure di saper utilizzare bene questo prodotto? Scopriamo insieme i segreti per un risultato perfetto, a prova di parrucchiere.

Come usare lo shampoo secco e ottenere capelli da favola in pochi minuti

Si tratta di un prodotto davvero molto utile per lo styling dei capelli, soprattutto quando sono grassi e sporchi e non abbiamo tempo di lavarli.

Lo shampoo a secco è un’alternativa a quello tradizionale e il suo utilizzo è semplice e veloce: basta applicarlo, senza acqua, per rinfrescare la chioma e dargli lo stesso effetto di una messa in piega appena fatta.

Una valida alternativa alla messa in piega tradizionale

Negli anni, lo shampoo secco è stato utilizzato soprattutto da chi ha il problema dei capelli grassi per alternare, a giorni, la cura della cute.

Sempre di più, però, notando i grandi benefici di questo prodotto, le donne lo usano per dare volume alla chioma, che subito risulta più vaporosa, ma anche per farli apparire puliti e freschi, come appena lavati.

Dagli anni ’70 a oggi: l’evoluzione e l’utilizzo dello shampoo a secco

Le origini dello shampoo a secco affondano nei primi anni Settanta, fu allora che questo prodotto ebbe diffusione. Tuttavia le formulazioni erano piuttosto aggressive e, più che conferire un aspetto favoloso ai capelli, tendeva a seccarli.

Negli ultimi anni, invece, tantissime aziende di cosmesi hanno rivisitato la formula portando lo shampoo a quello che oggi conosciamo.

Il prodotto assorbe il sebo dal cuoio capelluto in pocchissimi minuti senza seccarlo conferendo all’intero hair styling un aspetto fresco e nuovo. Una valida alternativa per chi non riesce a fare lo shampoo per un giorno, ma non vuole rinunciare a una piega perfetta.