Quali sono i migliori smalti da regalare a Natale e in ogni altra occasione? Ecco un bel dono da fare a una donna, ma anche a una ragazza e a una bambina, che amano fare la manicure in ogni occasione possibile e immaginabile. Sono doni da fare con il cuore, per garantire un po’ di sana bellezza.

Su Amazon possiamo trovare una grande selezione di prodotti per la cura del corpo e della nostra bellezza. Possiamo optare per marchi più famosi o per proposte emergenti, magari per fare la gioia delle più piccole, con prodotti griffati con i loro personaggi preferiti.

L’importante è sempre usare gli smalti in modo da prendersi cura della propria bellezza, optando per prodotti sicuri e certificati. Così da essere sempre bellissime e avere unghie in salute.

Ecco la nostra selezione con i 5 smalti da regalare in ogni occasione.

L.O.L Surprise! Townley Girl Set di smalti per unghie non tossici per ragazze con distanziatori per le dita dei piedi e adesivi per unghie, dai 3 anni in su

Fonte foto da Amazon

L.O.L Surprise! Townley Girl Set è un kit completo di smalti per unghie non tossici, ideali per bambine dai 3 anni in su. Il set è disponibile con distanziatori per le dita anche dei piedi e adesivi per le unghie per una manicure sempre perfetta, anche in giovanissima età. Questo kit colorato e divertente contiene 18 flaconi di smalto dai colori brillanti e opachi: blu, glitter rosa, luccichio arancione, rosso, luccichio dorato e molto altro ancora. Gli smalti si possono mescolare insieme e abbinarli in mille combinazioni differenti. Grazie agli accessori presenti sarà facile applicare lo smalto. Sono realizzati con formula a base di acqua non tossica e non irritante, così è ideale per i bambini anche piccoli. Lo smalto si rimuove togliendolo semplicemente dalle unghie, senza usare altri prodotti chimici.

Essie smalto per unghie, scarpette da ballo 6 13.5 ml

Fonte foto da Amazon

Da Essie ecco lo smalto per unghie color scarpette da ballo, ma disponibile anche in altre differenti colorazioni, per accontentare ogni gusto. Lo smalto per unghie dà un risultato assolutamente professionale, per una manicure sempre impeccabile e sofisticata, che può durare anche fino a 14 giorni. La qualità professionale garantisce una copertura perfetta, una tenuta a lunga durata e un finish ultra brillante. Grazie al pennello piatto l’applicazione è più facile e veloce, ma anche omogenea. Lo smalto deve essere applicato sulle unghie perfettamente pulite e bisogna aspettare che si asciughi con pazienza. Si possono applicare due passate e poi terminare la manicure con il top coat, per un risultato migliore.

Rimmel London Smalto Unghie 60 Seconds Super Shine – Asciugatura Rapida e Lunga Durata – 320 Rapid Ruby (Rosso Scuro) – 8 ml

Fonte foto da Amazon

Da Rimmel London ecco lo smalto per unghie 60 Seconds Super Shine, che si applica in pochissimo tempo e si asciuga in modo rapito. La tenuta è a lunga durata ed è qui disponibile nel colore 320 Rapid Ruby (Rosso Scuro), ma sono anche altre nuance disponibili, per una tavolozza di colori davvero intensa e accesa. In 60 secondi avremo una manicure assolutamente perfetta e impeccabile, con colori sempre intensi e senza striature fino a 10 giorni. Si può rimuovere semplicemente attraverso il leva smalto.

Collistar Smalto agli Oli Effetto Specchio, n. 313 Nero Intenso, Smalto con oli ristrutturanti e nutrienti, Colore intenso a lunga durata, Finish brillante, con Olio di Argan e Jojoba, 6 ml

Fonte foto da Amazon

Da Collistar, invece, lo smalto agli oli a effetto specchio, n. 313 Nero Intenso. Disponibile anche in altri colori, lo smalto è impreziosito con oli ristrutturanti e nutrienti, dal colore molto intenso e dalla tenuta a lunga durata, anche fino a 14 giorni. Lo smalto è impreziosito da Olio di Argan e Jojoba, con finish brillante. La formula assicura brillantezza e un trattamento unico, corposo, coprente, scorrevole, supersensoriale. La corposità della texture è in grado di garantire un risultato unico. L’applicatore su misura con 320 setole garantisce l’applicazione migliore, anche per merito della forma piatta e della punta arrotondata che si apre a ventaglio sull’unghia.

Allenbelle Smalto Semipermanente Camaleonte Nail Polish UV LED Gel Unghie Smalto Semipermanente Termico (4PCS-016)

Fonte foto da Amazon

Infine, il brand di bellezza Allenbelle propone il suo smalto semipermanente camaleonte per una perfetta manicure semipermanente. Lo smalto a gel per la ricostruzione delle unghie è professionale, per una qualità migliore e per avere sempre un risultato che si fa notare. Per ottenere una manicure perfetta, mettere le mani sotto una lampada ultravioletta per un paio di minuti o usare una lampada a LED per 60 secondi. Per l’applicazione si devono usare anche Base&Top Coat. Gli smalti hanno certificati dallo SGS,MSDS,CE.

Buona manicure a tutti con i migliori smalti da regalare e da regalarsi.