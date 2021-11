Le spazzole per i capelli elettriche sono una rivoluzione per la nostra bellezza, un alleato per poter mettere a posto i capelli e avere uno styling sempre perfetto senza troppo sforzo. Ne esistono di diversi modelli, come le spazzole rotanti, le spazzole ad aria o le comuni spazzole per lisciare i capelli asciugandoli, dimezzando di fatto i tempi dello styling.

Sono un pettine per i capelli, che li asciuga, li liscia e li arriccia: uno strumento solo che diventa davvero versatile e che si usa principalmente, ma non esclusivamente, sui capelli bagnati e leggermente asciugati con l’asciugamano. Se non abbiamo voglia di usare phon, piastra o arricciacapelli, ecco una soluzione facile da usare, efficace e molto veloce. Anche per piccoli ritocchi prima di uscire di casa sui capelli asciutti.

Un prodotto davvero innovativo, che troviamo su Amazon in tante versioni differenti, per assecondare tutte le esigenze. Spazzole per i capelli elettriche di ogni tipo e di marchi prestigiosi che si prendono cura della nostra bellezza e dei nostri capelli.

Rowenta CF5820 Power Straight, Spazzola Lisciante, Tempo di Riscaldamento 45 Secondi, Tecnologia in 3 passaggi

Dalla tecnologia e dall’esperienza Rowenta, ecco le spazzole per capelli elettriche, modello CF5820, Power Straight. La tecnologia Thermo-Control diffonde il calore in maniera costante e in modo sicuro per prendersi cura dei capelli. Le 40 setole della spazzola catturano i capelli dalla radice pettinandoli e lisciandoli fino alle punte. Sono due i tipi di setole, per eliminare l’effetto crespo e avere risultati più efficaci subito. Il sensore di temperatura incorporato dà sempre la giusta temperatura ottimale (160°, 180° e 200°).

StayGold Staccabile Spazzola Asciugacapelli,Spazzola lisciante per capelli con ioni negativi

Dallo store Amazon di StayGold, ecco la spazzola che asciuga i capelli e li liscia, grazie alla tecnologia con ioni negativi. Facile da usare e da portare sempre in giro, la spazzola ha tante funzionalità, anche per arricciare i capelli, per massaggiare il cuoio capelluto, così come per volumizzare la nostra acconciatura preferita. Addio all’effetto crespo, per capelli luminosi e sani. Altamente tecnologia, la spazzola rileva lo stato di umidità garantendo il giusto dosaggio di intensità per prendersi cura dei propri capelli. Sottile e leggera, la spazzola si può portare dappertutto.

Spazzola districante elettrica con copri spazzola, pettine districante per capelli

Per chi ha i capelli sempre difficili da districare, ecco la spazzola per capelli elettrica da usare sia su chiome asciutte sia su quelle bagnate, per uno strumento di styling molto utile. Il pettine a denti morbidi, che non danneggiano il cuoio capelluto e prevengono la caduta dei capelli e l’effetto crespo. Mentre spazzoli delicatamente, tutti i nodi e i grovigli di capelli vengono via senza dolore, ideale anche per i bambini. Grazie alla tecnologia a ioni, mai più effetto crespo. L’impugnatura è ergonomica e il dispositivo garantisce anche la funzione di massaggio a vibrazione del cuoio capelluto. La spazzola è portatile e include un copri spazzola antiscivolo per proteggere la testina districante. Funziona con due batterie AA non incluse.

Spazzola ad aria calda 3 in 1, per asciugare, lisciare e arricciare i capelli, ideale per tutti gli stili di acconciatura

Lo store Amazon di ValaVie propone la sua spazzola ad aria calda 3 in 1 che asciuga, liscia e arriccia i capelli, ideale quindi per ogni acconciatura desiderata. Si può impostare il calore al livello più basso per capelli indeboliti o delicati, mentre se lo spessore è maggiore si può anche aumentare la temperatura. La spazzola è compatta e leggera: si può usare a casa così come in viaggio.

BaByliss HSB100E 3D Liss Brush Spazzola Lisciante, Rivestimento Ceramica

BaByliss HSB100E 3D Liss Brush è la spazzola lisciante con rivestimento in ceramica e tecnologia a ioni, in un bel fucsia. La spazzola lisciante termica rende i capelli lisci donando volume alla chioma. I pettini rigidi esterni aiutano a districare i capelli, mentre le setole morbide in silicone proteggono la cute. Gli elementi riscaldanti in ceramica, infine, funzionano come piastra, per ottenere un’acconciatura perfetta in maniera rapida, efficace e sicura. Addio anche all’effetto crespo. Tre le temperature disponibili (160-180-200C). La spazzola è dotata di schermo LCD e di cavo girevole.

Imetec Bellissima My Pro Magic Straight Brush PB11 100 Spazzola Elettrica Lisciante

Da Imetec ecco il modello di spazzola per capelli elettrica Bellissima My Pro Magic Straight Brus PB11, la spazzola elettrica lisciante. Dispone di tre lati esterni riscaldati per capelli sempre lisci e luminose, per punte modellate e volume alla radice. La superficie e le setole riscaldanti sono rivestite con ceramica, per proteggere i nostri capelli. Sei i livelli di temperatura che si possono regolare, da 160°C a 210°C. Tecnologia a ioni, ideali per tutti i tipi di capelli, anche ricci o messi e per eliminare l’odiato effetto crespo. Capelli lisci e lucenti in un solo gesto, quello di pettinare i capelli. Il cavo girevole è lungo 1.8 metri.

Remington CB7400 Spazzola Lisciante, Rivestimento Antistatico

Da Remington ecco la spazzola lisciante CB7400 con rirvestimento antistatico e spegnimento automatico di sicurezza, disponibile nei modelli Keratin e Keratin Protect. Una spazzola che ci aiuta a liberare i capelli dal tanto odiato effetto crespo, potendo scegliere tra tre diverse temperature: bassa (150 °C), media (190 °C) ed alta (230 °C). La base è progettata per essere facilmente utilizzata ed è molto ampia, così da poter stirare anche ciocche molto ampie di capelli, mettendoci meno tempo. Il cavo girevole è lungo 1.8 metri.

