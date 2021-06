Le spazzole per la pulizia del viso non dovrebbero mai mancare nella beauty routine

Se non hai mai provato le spazzole per la pulizia del viso è il momento giusto per acquistarne una. Così da farti una coccola di bellezza nella tua beauty routine casalinga, per sentirti come in una Spa. Sono pratiche da usare, facili da usare e non hanno controindicazioni. Per una pelle pulita in profondità non c’è niente di meglio.

La spazzola per detergere il viso dovrebbe rientrare nella nostra routine di bellezza. Perché è decisamente più efficace di una “normale” detersione con le mani. È in grado, infatti, di rimuovere le impurità, donando morbidezza e splendore alla pelle. Come si usa? Per la pulizia del viso il funzionamento della spazzola è molto semplice. Si utilizza sul viso pulito se si vuole avere l’effetto esfoliante oppure per la detersione, in combinazione con il detergente preferito, meglio se dalla formulazione leggera e delicata, così da applicare la spazzola meglio. Si applica con movimenti circolatori: bastano due o tre minuti per ottenere i risultati sperati in pochissimi giorni.

Dopo aver visto come funziona e come si usa, se ti abbiamo reso più curiosa verso il suo utilizzo, ecco una selezione di spazzole per la pulizia del viso da comprare su Amazon, magari potendo contare su interessanti offerte. Vedrai che non ti pentirai dell’acquisto e ti chiederai come hai fatto fino ad adesso a farne a meno.

Spazzola detergente per la pulizia del viso Aevo

Foto Amazon

La tecnologia Aevo applicata alla spazzola detergente per la pulizia del viso propone un trattamento che agisce a fondo, con massaggio riscaldato e vibrazioni sonore, che rimuovono sporco, olio, sebo in eccesso, pelle morta e residui di trucco dai pori. I massaggi, inoltre, promuovono la circolazione, per donare bellezza, salute, luminosità alla pelle, che appare subito più liscia e compatta.

La spazzola in silicone è 35 volte più igienica di quelle tradizionale. E garantisce una pulizia senza irritazioni. Tre velocità di vibrazione e due modalità di massaggio rendono questo prodotto efficace e sicuro su ogni tipo di pelle, per prendersi cura della propria bellezza tra le mura domestiche. La testina in silicone è rimovibile così da pulire bene ogni sua parte, anche quelle più difficili da raggiungere in altro modo.

La spazzola è ricaricabile velocemente e semplicemente tramite presa USB. Non deve essere assolutamente immersa o sciacquata con acqua: per le modalità di conservazione del prodotto leggere bene le istruzioni riportate sulla confezione. Grazie al portaspazzola il prodotto sarà sempre pulito, asciutto e al sicuro. Ideale da portare con se anche in viaggio.

Remington FC1000 Reveal spazzola per la pulizia del viso

Foto Amazon

Reveal è la spazzola di Remington per pulire in profondità il viso, massaggiandolo con delicatezza e ridonando splendore al volto. Lo strumento di bellezza irrinunciabile nella beauty routine di ogni donna è rivoluzionario per una pelle pulita a prova di bacio, arrivando a detergere fino a 10 volte più in profondità rispetto alla tradizionale pulizia manuale. E poi possiamo contare sull’esperienza di un brand che da più di 75 anni ci dà utili consigli e prodotti per prenderci cura di noi ogni giorno.

Il prodotto contiene tre spazzole: normale, sensitive e massage, per garantire a ogni donna l’esperienza migliore. La testina è a doppia azione, rotante e vibrante. E sono tre le velocità di pulizia. C’è anche un timer di un minuto con impulso delicato ogni 20 secondi. Non mancano indicatori LED per la velocità e indicatori luminosi per livello di carica, così da sapere sempre quando la spazzola è pronta per l’uso. La tecnologia Dual Action garantisce una pulizia profonda e delicata. Preparando la pelle ad assorbire meglio i prodotti di bellezza che usiamo quotidianamente.

Reveal è in vendita con un elegante astuccio, utile anche quando si vuole portare lo strumento di bellezza in viaggio. Presenti nella confezione anche la base di ricarica e tre coperchi protettive per le diverse testine proposte.

Foreo Luna 2 per una pulizia del viso profonda

Foto Amazon

Foreo Luna 2 è uno strumento di bellezza per trasformare la beauty routine quotidiana con una spazzola utile per pulire ogni zona del viso, con dolcezza e delicatezza. Bastano un paio di minuti al giorno per avere una pelle del viso luminosa, morbida, tonica e sana. E i primi risultati della pulizia profonda per riavere freschezza al volto si vedono già nei primi tre giorni di applicazione.

La spazzola funziona tramite le pulsazioni che puliscono ed esfoliano la pelle in profondità, eliminando il 99.5% di sebo e sporco, ma anche acne, cellule morte, pori dilatati. Un trattamento anti age efficace, sicuro e rapido da fare tra le mura domestiche, senza per forza ricorrere all’estetista, a un centro benessere o a una Spa. Inoltre le pulsazioni a bassa frequenza possono aiutare nella lotta contro le rughe, riducendone profondità e ampiezza. Efficace anche contro le linee di espressione del viso.

Si può utilizzare mattina e sera per un paio di minuti e si può portare sempre con se. Il design è davvero molto raffinato ed elegante e il silicone a contatto con la pelle dà subito una sensazione di sollievo. Il materiale asciuga velocemente e previene la formazione di batteri, con un’igiene 35 volte maggiore rispetto ai dispositivi che usano invece setole di nylon.

Olay Regenerist

Foto Amazon

Il dispositivo per pulire il viso Olay Regenerist è una spazzola esfoliante dal design innovativo, per un prodotto sicuro ed efficace approvato dai dermatologi. Permette al detergente di avere prestazioni migliori per rendere perfetta la pelle del viso ogni giorno, migliorandone l’idratazione, la salute e la bellezza. Si può usare, infatti, per rendere ancora più efficace l’azione svolta dalla crema idratante che usiamo ogni giorno.

Lo strumento di bellezza propone due velocità per due tipologie di pulizia differenti. Possiamo infatti optare per una pulizia del viso quotidiana profonda, per poter preparare la pelle a ricevere i benefici dei cosmetici scelti, oppure per un’esfoliazione più delicata, ideale per chi ha la pelle sensibile che ha bisogno di tornare a respirare. La spazzola rimuove sporco, cellule morte, residui di trucco. E si può usare anche sotto la doccia, perché è impermeabile.

Spazzola per la pulizia del viso Beurer

Foto Amazon

Beurer presenta la sua spazzola per detergere in profondità il viso, con un’efficacia di 6 volte maggiore rispetto alla pulizia manuale. Il prodotto propone quattro spazzole per un utilizzo altamente versatile, con due livelli di rotazione, circolare e oscillante. Il timer da 1 minuto (3 x 20 secondi) consente una maggiore praticità e facilità di utilizzo. Inoltre la spazzola è impermeabile, quindi possiamo comodamente utilizzare sotto la doccia o mentre ci rilassiamo nella vasca da bagno.

La pelle del viso, dopo ogni utilizzo, appare subito più liscia e adiosa. Pureo Deep Cleansing FC 95 di Beurer dispone di tre diverse velocità e la spazzola ha una forma ergonomica per un’impugnatura impeccabile che rende questo strumento da usare ovunque ci troviamo. Funziona a batteria: per ogni carica, l’autonomia è di circa mezz’ora (per una nuova ricarica ci vogliono 6 ore).

Grazie al suo uso regolare, la pelle appare chiara e luminosa. Ed è l’ideale per ogni tipo di pelle, anche quelle più sensibili.

Sei pronta a coccolarti a casa e sentirti come alla Spa?