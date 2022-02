Gli specchi per il trucco sono utili in casa e fuori casa per avere sempre un make up perfetto. Oggi ti presentiamo i migliori da comprare online, per potersi fare o fare a qualcun altro un regalo pieno di bellezza. Specchi da sistemare sul lavandino oppure sulla toeletta in camera da letto, ma anche da tenere sempre in borsetta.

Gli specchi per il trucco possono diventare ottime idee regalo da fare e da farsi. Così da avere un accessorio utile per poter vedere i minimi dettagli e truccarsi nel migliore dei modi, uscendo di casa sempre in modo impeccabile e perfetto.

Abbiamo tutti uno specchio in bagno o in camera da letto, ma può risultare scomodo e poco agevole. Anche perché bisogna stare in piedi. Invece con uno specchietto più piccolo, magari dotato di luce a led e di lente di ingrandimento sarà più facile truccarsi, rimanendo anche comodamente sedute.

Su Amazon possiamo trovare tanti specchi per il trucco di grandi e medie dimensioni. Oppure piccolissimi da tenere sempre in borsetta per ogni evenienza. Perché non sai mai quando arriva il momento giusto per truccarti o dare un tocco di rossetto alle tue labbra.

Ecco la nostra selezione con i 5 migliori specchi e specchietti da trucco da comprare comodamente online.

Beautural, Specchio per il trucco con ingrandimento 10X e luce LED, orientabile con ventosa: funziona a batteria

Fonte foto da Amazon

Lo store di Beautural su Amazon propone il suo specchio per il trucco con ingrandimento a 10X e luce LED. Ideale per truccarsi, per mettersi le lenti a contatto, per sistemare le sopracciglia. La luce a LED è circolare, bianca naturale, per vedere i colori reali. La luce colorata circonda lo specchio e annulla le ombre.

L’angolazione è regolabile, con perno a 360 gradi, per ruotare lo specchio in ogni angolazione e vedere perfettamente. La ventosa integrata permette di fissare lo specchio ovunque su superfici piane e lisce. Lo specchio è portatile e compatto e funziona con 3 batterie AAA non incluse.

Fancii, Specchio con lente di ingrandimento 10x, flessibile, con Luce LED e ventosa potente, Specchio da trucco illuminato con collo di cigno

Fonte foto da Amazon

Lo store di Fancii su Amazon propone invece il suo specchio quadrato con lente di ingrandimento flessibile con luce LED. I Led a luce naturale imitano quella reale del giorno, mentre l’ingrandimento 10X consente di concentrarsi sulla sezione specifica del viso che si vuole truccare. Ideale anche per usare le pinzette sulle sopracciglia.

Dispone di ventosa per bloccare lo specchio, mentre il collo d’oca regolabile garantisce il massimo della comodità mentre ti trucchi o ti pettini. Lo specchio è compatto e di forma quadrata, in vendita con la custodia da viaggio per portarlo sempre con sé.

Navaris, Specchio pieghevole per trucco a LED, con lente di ingrandimento e illuminazione, con specchietti a ingrandimento x2 e x3 – nero

Fonte foto da Amazon

Da Navaris il comodo e pratico specchio pieghevole per il trucco, con lente di ingrandimento e specchietti con luce LED. Pieghevole e illuminato, lo specchio è comodo da sistemare in ogni angolo della casa in cui abbiamo bisogno di precisione per truccarci o per pettinarci. Uno specchio verticale con illuminazione perfetta per visualizzare al meglio ogni singolo dettaglio, anche il più piccolo.

La confezione contiene la specchiera rettangolare con ingrandimento 1X, specchietti laterali, a destra con fattore di ingrandimento 2X e 3X. Funziona con 4 batterie AAA non incluse o si può usare anche il cavo USB. La luminosità è regolabile e la base è girevole. Lo specchio è disponibile in nero opaco (come da foto sopra), ma anche in bianco opaco e oro rosa opaco.

Auxmir, Specchio da trucco con LED e lente di ingrandimento10X/1X a doppia faccia, con luminosità regolabile a 5 livelli e rotazione a 360°, Specchio da tavolo ideale per il trucco e la cura del viso

Fonte foto da Amazon

Da Auxmirecco l’avveniristico specchio per il trucco a LED e lente di ingrandimento. Bifacciale, da un lato lo specchio è normale con alta definizione, mentre l’altro lato dispone di un ingrandimento 10X, per mostrare i minimi dettagli e truccarsi al meglio. Realizzato in plastica ABS e cristallo di alta qualità, è molto robusto e durevole: si può regolare l’angolazione dello specchio a 360 gradi.

Lo specchio è concavo, quindi il viso va tenuto a circa 10 cm per poterlo usare al meglio. Inoltre è dotato di luci a LED incorporati, che si possono regolare con 5 livelli con un pulsante touch per un’illuminazione a giorno o serale. Ideale anche se c’è poca luce. Funziona con batteria al litio ricaricabile, con cavo incluso. Si spegne automaticamente dopo 30 minuti.

Pywee Sailor Moon – Specchio da trucco portatile, con doppio specchio pieghevole

Fonte foto da Amazon

Infine, una chicca per tutti gli appassionati del genere. Pywee ci propone lo specchietto da trucco portatile ispirato a Sailor Moon, per sentirci un po’ tutte paladine della giustizia quando siamo fuori casa e vogliamo sistemarci il trucco o i capelli.

La cassa è in metallo, un materiale robusto e durevole nel tempo. All’interno contiene uno specchio da entrambi i lati: da una parte uno specchio normale, dall’altra una lente di ingrandimento. Di piccole dimensioni, possiamo portarlo sempre con noi. Per truccarci “in nome della Luna”.

Buono shopping con i migliori specchi per il trucco da acquistare online.