Le mani sono il nostro principale biglietto da visita. Devono essere sempre curate nei minimi particolari ed essere bellissime da vedere e da accarezzare. Quali sono i migliori strumenti per una manicure perfetta e per avere mani curate e incantevoli come le abbiamo sempre sognate?

Non parliamo di smalti, ma proprio di tutti quegli attrezzi che ci consentono di tenere le unghie sempre in ordine, pulite, levigate e della forma che più amiamo, ma che ci aiutano anche ad applicare il colore scelto e farlo asciugare con cura. O che ci permettono di dire addio per sempre alle cuticole, ad esempio.

Per una manicure professionale come dall’estetista, a casa sono tanti gli strumenti che possiamo acquistare o che possiamo inserire nella nostra lista dei desideri, magari proprio su Amazon, dove puoi trovare le 6 proposte che ti facciamo oggi per prenderti cura delle tue mani.

Quali sono gli strumenti per una manicure perfetta che non possono mancare nel tuo beauty o nel tuo tavolino dei trucchi?

Strumenti per una manicure perfetta: il set regalo tagliaunghie Mr.Green

Sempre alla ricerca di un’idea regalo per un’amica appassionata di manicure? Mr. Green propone il suo set tagliaunghie professionale in acciaio, per manicure e pedicure, con custodia in pelle che sembra un libro (disponibile anche in diverse varianti di colore). La custodia contiene tutto il necessario per la manicure ed è anche portatile, così da poterlo portare sempre in giro con sì, comodo da mettere in una borsetta, nello zaino o nel trolley delle vacanze. È anche ottimo per tutta la famiglia.

Tutti gli strumenti sono a disposizione per prendersi cura delle proprie unghie e questa è la perfetta idea regalo per ogni occasione. Gli accessori sono di ottima qualità, durevoli nel tempo e sicuri.

Delanie Fresa per Unghie Professionale

Il marchio Delanie propone a tutte le appassionate di unghie perfette la sua fresa professionale per unghie, anche per rimuovere il gel o lo smalto con uno strumento pratico e comodo, qui nella versione color oro, anche molto elegante. Il micromotore è dotato di due modalità di controllo, a pedale e manuale. Disponibile con sei punte e 25 nastri abrasivi, è ideale per la nail art, per avere risultati a casa come dall’estetista. Anche se si è alle prime armi.

La batteria è ricaricabile e dura a lungo, anche fino a 6-8 ore continuative. La ricarica è USB, così da poterlo caricare ovunque, anche collegandolo al computer o a una power bank, oltre che alla normale presa della corrente elettrica. Il manipolo è ergonomico ed è realizzata in lega di alluminio. Si possono impostare fino a 35 velocità e si possono regolare anche i livelli di rotazione, a seconda delle proprie esigenze. Tutto si può comodamente controllare tramite un display digitale che mostra velocità, carica della batteria e direzione di rotazione in funzione (da gestire anche con il touch screen).

Aspiratore Professionale Da Tavolo Per Manicure Nail Art e Ricostruzione Unghie

Per manicure perfette non può poi mancare l’aspiratore professionale da tavolo, per farsi le unghie, creare le proprie nail art preferite e anche per la ricostruzione delle unghie. Disponibile in diversi colori alla moda, è piccolo e compatto, così da poterlo portare sempre con noi. È anche molto leggero e possiamo posizionarlo dove riteniamo sia più utile e comodo. Un oggetto professionale, adatto anche per le estetiste e per i saloni di bellezza, così come per chi vuole farsi le unghie a casa.

Diciamo addio alla polvere sparsa sul tavolo, per mantenere il piano di lavoro privo di polvere mentre ci prendiamo cura della nostra polvere. Dispone anche di un cuscinetto imbottito rivestito in eco- pelle che si può facilmente lavare e disinfettare. Il diametro della ventola è circa 12 centimetri. Nella confezione è anche incluso un sacchetto per raccogliere le polveri.

AEVO Fresa per Unghie Professionale

Dall’esperienza Aevo, la fresa per unghie professionale, con kit di lime elettriche per prendersi cura della propria manicure e pedicure. Facilissimo da usare, questo strumento per mani perfette a direzione e velocità regolabili, con display digitale per tenere tutto sotto controllo. Un kit perfetto per l’uso domestico e professionale. Si ricarica ed è senza fili, con una batteria che è in grado di funzionare fino a 10 ore con una carica di sole 2 ore. Leggero, si può portare ovunque. Ed è resistente, perché realizzato in lega di alluminio.

La confezione contiene lo strumento insieme a 6 diverse punte e 6 anelli di levigatura per modellare, lucidare o rimuovere acrilici, gel, cuticole, pelle morta, calli e tanto altro.

Lampada Unghie UV LED SUNUV

Dopo aver messo lo smalto o tra un passaggio e l’altro è bene che ogni passata si asciughi velocemente. E qui entra in gioco la lampada per unghie UV LED di Sunuv, un’asciugatrice ideale per il gel per la manicure, con display LCD, sensore e asciugatura a doppia velocità. Quattro le impostazioni previste dal timer, con modalità a bassa temperatura, ma la potenza si può gradualmente aumentare, per un’asciugatura delicata del gel sulle nostre unghie.

La lampada è dotata di 36 lucine LED per asciugare tutti i tipi di smalti per unghie e ridurre il tempo di polimerizzazione del 60% rispetto ad altre lampade per unghie a led. Sul display possiamo leggere tutte le informazioni utili per sapere sempre quello che sta succedendo. Così lo smalto si asciugherà in modo uniforme.

Madenia Fresa per Unghie Professionale Elettrico

Anche Madenia presenta la sua fresa per unghie professionale. Realizzata con un telaio in alluminio di alta qualità, sono approvate con un marchio CE. Ha una velocità regolabile e un display digitale HD che permette di regolare la velocità e controllare il corretto funzionamento dello strumento. Le punte hanno una presa magnetica, così possono agire con maggiore precisione e sicurezza.

Uno strumento che non può mancare per una manicure che dura nel tempo e per prodotti che hanno bisogno di una cura più particolare del semplice smalto che siamo solite passare sulle nostre unghie.

Che dici, gli strumenti per una manicure perfetta non sono tante belle idee regalo da fare e da farsi?