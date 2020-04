Trattamenti detox da fare a casa durante la quarantena Prendersi cura di sé anche durante l’isolamento da Coronavirus. Ecco come

Ora più che mai è il momento di prenderci cura di noi, farci delle coccole per la pelle, ma anche per l’anima. Così tutto il tempo che abbiamo passato a trascurarci a causa dei tanti impegni lo abbiamo ora, tra le pareti della nostra abitazione durante l’isolamento.

Prendersi cura di sé

Certo non è semplice stare lontani dalle persone che amiamo ma possiamo sfruttare questo tempo così, come ci è stato imposto per farci delle coccole di bellezza. In particolare oggi vogliamo parlarvi dei trattamenti detox per viso e corpo che si possono fare durante la quarantena.

Trattamenti detox per la pelle del viso e del corpo

Per un epidermide morbide e vellutata lontana dallo stress che causano lo smog e gli agenti atmosferici ecco che ci vengono incontro prodotti naturali che troviamo anche a casa o che possiamo acquistare al supermercato. Il cetriolo in questo senso può essere un alleato fantastico per rendere la pelle tonica e vitale, inoltre allontana il grigiore dovuto allo smog.

Per eliminare le cellule morte invece fate uno scrub naturale con caffè, sale grosso da cucina, 3 cucchiai di olio e qualche goccia di olio essenziale della vostra fragranza preferita. Questo scrub può essere applicato sia alla pelle del viso che quella del corpo.

Maschere detox fai da te

Una maschera è proprio quello che ci vuole per rilassarsi in casa e per detossinare la pelle. Anche in questo caso prodotti che provengono dalla nostra cucina ci aiuteranno a creare delle maschere fai da te fantastiche. Un esempio? Mescolate un cucchiaio di miele con un albume d’uovo e applicate il composto sul viso per almeno 10 minuti.

Yogurt e cetriolo infine rappresentano la combo perfetta per illuminare, idratare e disintossicare la pelle del viso e del corpo in soli 30 minuti. Come variante potrete aggiungere allo yogurt le arance così da avere un epidermide rivitalizzata, fresca e bellissima.