Un make up perfetto anche senza i beauty tool: ecco come averlo

Sono anni che esperti e guru beauty ci insegnano le tecniche e gli strumenti migliori per un make up perfetto e impeccabile. Ma se vi dicessimo che è possibile truccarsi senza pennelli? Vi scandalizzereste?

Truccarsi senza pennelli si può fare ed è anche semplice e divertente

C’è stato un tempo in cui tutti sapevano truccarsi senza pennelli, provate a chiedere alle vostre mamme come ai tempi, utilizzavano polpastrelli o altri strumenti naturali per realizzare il loro make up.

Poi certo tutto è cambiato e si è evoluto, anche nel settore beauty. Ed ecco che senza alcuni strumenti del mestiere non sappiamo più fare niente. Ma se dovessimo dimenticarci un pennello, ad esempio, e dobbiamo improvvisare un make up, come si fa?

Il ritorno alle origini: senza il pennello si può fare

Un ritorno alle origini in pieno stile, un revival che volente o nolente dobbiamo fare nostro per poter intervenire rapidamente in tutte quelle situazioni che lo richiedono.

Truccarsi senza pennelli è possibile: se ci ritroviamo in situazioni in cui non abbiamo tutti i trucchi del mestiere con noi, non dobbiamo per forza farne un farne un dramma perché si può improvvisare un trucco anche senza pennelli.

L’unico beauty tool di cui abbiamo davvero bisogno sono le nostre dita, esattamente come accadeva un tempo. Alle più diffidenti vogliamo confermare che sì, è possibile realizzare un trucco super completo che va dalla base fino alle sopracciglia. Del resto si tratta di un’emergenza no?

Truccarsi senza pennelli: dalla base ai dettagli, ecco come fare

Si parte dal fondotinta che è la base del nostro make up nonché la parte più semplice del nostro trucco. Anche senza spugnette e pennello si può stendere in maniera facile la base per il trucco e anzi, vi confermiamo che l’effetto è più soddisfacente di quello che potete immaginare.

Volete elaborare qualcosa di più sofisticato sul vostro visto ma non avete i vostir beauty tools a portata di mano? Vi confermiamo che anche il countouring è a portata di mano: le dita ci consentono di fare dei chiaro scuri davvero invidiabili.

I dettagli del make up: dall’illuminante alle sopracciglia

Se avete esigenza di illuminare lo sguardo ma vi siete imbattuti nella situazione di truccarsi senza pennelli non preoccupatevi. Ancora una volta le dita vi aiuteranno ad avere uno sguardo magnetico. Picchiettate l’illuminante con i polpastrelli sull’angolo esterno degli occhi et voilà: il giorno è fatto.

E se avete bisogno di sistemare le sopracciglia, sarà il mignolo il vostro pennello. Sfumate l’ombretto che avete a disposizione in maniera molto delicata e percorrete l’intera arcata sopraccigliare.