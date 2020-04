Uova e cioccolato: ricette beauty con due ingredienti speciali La beauty farm in casa con uova e cioccolato. E no, non sono ricette da mangiare

Prendete le uova e poi un po’ di cioccolato, stiamo per preparare una ricetta. E non di quelle da servire in tavola o da assaporare durante l’ora della merenda, ma una di quelle per prenderci cura dei nostri capelli e del nostro benessere.

Uova e cioccolato, non solo in cucina

Chi ha detto che questi due ingredienti debbano essere utilizzati solo per la preparazione di un dolce? Le proprietà delle uova e quelle del cioccolato infatti sono tantissime e alcune di queste rappresentano un vero e proprio toccasana per la cura della nostra pelle e non solo.

Ad esempio un uovo, unico allo yogurt naturale a un po’ di olio extra vergine di oliva può dare vita ad un balsamo naturale per capelli secchi e danneggiati. Se volete rendere la vostra chioma forte, luminosa e idratata sapete cosa fare.

Il cioccolato per il viso

Se volete sentirvi un po’ meno in colpa dopo l’acquisto di tante, troppe tavolette di cioccolato, mettetene un po’ da parte per creare una maschera viso idratante e illuminante. Al cioccolato fondente in questo caso aggiungete due cucchiai di yogurt bianco naturale, un po’ di miele e olio di cocco.

Impacco anti cellulite

Il cioccolato rappresenta anche un fantastico e inaspettato alleato per la lotta contro la cellulite: il cacao infatti riattiva la microcircolazione e un impatto a base di questo ingrediente può rivelarsi davvero una mano santa quando ci sentiamo le gambe gonfie e appesantite. Gli ingredienti da usare sono cioccolato fondente, acqua tiepida e sale grosso: dopo aver miscelato tutti gli ingredienti applicate sulle gambe e sui glutei il composto e lasciatelo agire per 30 minuti.