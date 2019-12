10 consigli per un Natale senza stress Come vivere uno slow Christmas? Ecco 10 consigli per un Natale senza stress

Come vivere un Natale senza stress? Non sempre è facile, dal momento che le cose da fare durante le feste di fine anno sono davvero tantissime. E noi non sappiamo se abbiamo il tempo per fare tutto? Ecco dei preziosi consigli per uno slow Christmas da vivere insieme! Rallentare a Natale è fondamentale. Anche se le tante cose che abbiamo da fare ci fanno andare sempre di corsa, rendendo le feste di fine anno un vero e proprio stress. Niente regali comprati nei centri commerciali presi di assalto, niente spese nei grandi negozi, più lentezza per ogni aspetto della festa. Così da ritrovarsi e ritrovare il vero spirito natalizio. A partire dai regali, preferendo quelli fatti a mano, da noi o da artigiani del settore, come sottolinea anche Stefano Bigi, amministratore unico di Bigi Cravatte Milano e ideatore del primo slow shop del marchio: “Regalare una cravatta sartoriale torna ad essere un gesto originale e inaspettato. Si tratta di un accessorio che, se scelto con cura, è perfetto per ogni uomo, da quello più casual all’amante della tradizione“. Come vivere uno slow Christmas Scegliete regali sostenibili e confezionati artigianalmente ed evitatee quelli seriali e anonimi Acquistate meno perché un solo dono fatto col cuore è più che sufficiente per dimostrare il nostro affetto Scegliete regali personalizzati, che racconteranno l’amore che provate e l’attenzione che ci avete messo nel regalo Addobbate casa con decorazioni fatte a mano con materiali riciclati o naturali Evitate gli sprechi in cucina: riducete le quantità e recuperate tutto Acquistate prodotti del territorio e di stagione per pranzi, cene e aperitivi fatti in casa Ascoltare le canzoni di Natale mentre si fa altro mina la concentrazione. Non lo fate! Dedicate qualche minuto del vostro tempo per scrivere bigliettini di auguri a mano Guardate film natalizi sul divano con una bella coperta calda Trascorrete più tempo che potete con le persone a cui volete bene