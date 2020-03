12 modi efficaci per ridurre la pancia gonfia Come fare per avere un ventre piatto? Ecco 12 modi efficaci per ridurre la pancia gonfia

La pancia gonfia è un problema comunque a molte donne e anche a molti uomini. Ma le fanciulle devono fare i conti con gli squilibri ormonali che spesso si rispecchiano proprio a livello del ventre. Come fare? Ci sono almeno 12 modi efficaci per poter dire addio alla pancia gonfia e avere finalmente una pancia piatta.

Le cause della pancia gonfia sono tante: aria nella pancia, ritenzione idrica, gas per una dieta troppo ricca di fibre, colon irritabile, intolleranza al lattosio, cisti alle ovaie, occlusione intestinale parziale, gravidanza, sindrome premestruale, fibromi uterini. Ovviamente è sempre bene parlare con il medico di ogni disturbo. Ma ci sono dei metodi che possiamo seguire per sgonfiare la pancia.

Massaggiare sopra l’ombelico

Utile per ridurre la formazione di gas e alleviare i crampi allo stomaco. Si fa con 4 dita poste orizzontalmente sopra l’ombelico: massaggiate in senso orario per un paio di minuti e poi in senso antiorario.

Massaggio vicino all’ombelico

Aiuta a rimuovere il liquido in eccesso e a ridurre il mal di stomaco. Posizionate le mani poco sopra l’ombelico e fate pressione per poi massaggiare come prima.

Massaggio sotto l’ombelico

Aiuta a migliorare l’attività intestinale. Posizionate 4 dita sotto la pancia e massaggiate per un paio di minuti in senso orario e poi in senso antiorario.

Acqua calda con limone

Ogni mattina bevete un bicchiere di acqua calda con limone, a stomaco vuoto, mezz’ora prima di fare colazione. Così si riduce la quantità di acido gastrico e il rischio di soffrire di bruciore di stomaco.

Evitare latte e caffè a colazione

Potete sostituirli con probiotici che aiutano i batteri dello stomaco.

Evitare cibi fritti

Sono troppo grassi e il corpo fa difficoltà a digerirli.

Evitare le bevande gassate

Perché riempiono la pancia di gas.

Attenzione ai cibi ricchi di fibre

Dobbiamo mangiarli perché fanno parte di una dieta sana ed equilibrata, ma senza esagerare.

Prendersi cura degli enzimi digestivi

Gli alimenti ricchi di farina fanno in modo che gli enzimi digestivi dell’intestino si esauriscano rapidamente.

Mangiare cibi integrali

Fanno bene alla salute in generale.

Bere tè allo zenzero

Una bevanda che fa bene anche durante il ciclo e aiuta a migliorare la circolazione.

Mangiare più lentamente

Masticate con calma.