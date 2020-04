18 foto che vi faranno capire se siete claustrofobici oppure no Queste 18 foto vi faranno capire se siete claustrofobici oppure no: se avete sempre pensato di non avere problemi, forse vi ricrederete

Pensate di essere claustrofobici oppure no? Se credete di non appartenere alla folta schiera di persone che soffrono le pene dell’inferno nello stare in spazi chiusi, ecco 18 foto che forse vi faranno cambiare idea.

Magari siete claustrofobici e ancora non lo sapete!

Ad esempio, riuscireste mai a passare in un buco così stretto come sta facendo il nostro amico qui sopra?

Se non vi basta, ecco un’altra strettoia in cui fidiamo chiunque sia all’ascolto a passare senza farsi qualche domanda sul fatto se sia giusto o sbagliato trovarsi lì in mezzo!

Ed ecco un’altra situazione in cui forse non vorreste mai trovarvi. L’espressione dell’uomo con il casco blu la dice tutta!

Siete mai passati tra le strette pareti dell’Antelope Canyon? Vi sfidiamo proprio a farlo senza avere ansia, paura o pensare di poter morire lì in mezzo.

Anche una visita alle Catacombe di Parigi potrebbe darvi una risposta certa sul fatto che voi soffriate o meno di claustrofobia!

E salireste mai su un treno così stipato di gente? Senza avere paura di essere schiacciati in quella folla?

E che ne dite invece di ritrovarvi in mezzo a una piazza gremita di gente, magari che protesta e che magari non vive proprio con calma e tranquillità quel momento?

Per chi è claustrofobico anche un bagno rilassante come quello qui sopra potrebbe diventare un incubo.

Così come potrebbe diventarlo un lettino abbronzante: siete chiusi come in una bara!

Di sicuro chi soffre di claustrofobia non potrà mai fare il pescatore su uno di questi pescherecci.

O regalarsi una vacanza in fondo al mar, nel vero senso del termine.

Ma anche dormire al Propeller City Lodge in Germania: macabro!

E che ne dite di trascorrere una notte in un igloo al Kakslauttanen Arctic Resort finlandese?

Da brividi anche solo pensare di perdersi in questo labirinto…

Oppure in quest’altro!

Dormireste mai qui dentro?

Per poi magari attraversare questo tunnel spettrale!

E per finire: vivreste mai nella casa più stretta del mondo?