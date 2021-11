È tempo di rimettersi in forma. Ti sei già iscritta in palestra? Oppure hai scaricato una delle tante app che consentono di allenarsi a casa con i propri tempi e nel comfort di un ambiente più intimo? Qualunque sia la tua modalità di allenamento, gli accessori per pilates, se hai scelto questa disciplina, sono utile per rimettersi in forma e aiutare il corpo. Quali sono gli indispensabili?

Pilates si può anche fare solo con un tappetino, ma esistono degli accessori innovativi utili per rendere l’allenamento più funzionale. Si tratta di oggetti che possono anche essere usati per altre discipline, come stretching oppure yoga, così da essere versatili.

Oggi ti proponiamo una serie di accessori per pilates che puoi comodamente acquistare su Amazon. Per riempire il tuo borsone da palestra con tutti gli strumenti migliori e indispensabili per tornare in forma.

Borsa tappetino per fare pilates in sughero naturale, con tracolla regolabile

Per chi ama fare pilates, ma ha anche uno spirito green, ecco la Yoga Mat Bag, ideale anche per lo yoga, una borsa in sughero ecologica, naturale e resistente. Sostenibile, resiste all’acqua ed è traspirante, per una borsa che ha anche tre fori di ventilazione laterali. Il materiale è inodore e antimicrobico, sarà facile tenerlo sempre pulito semplicemente con un po’ di acqua e facendolo asciugare al sole. Le misure sono 70×18 centimetri, ideali per contenere all’interno il tappetino per allenarsi. Inoltre ha anche una tasca frontale per sistemare chiavi, cellulare, portafoglio e molto altro ancora.

Palla piccola morbida per fare pilates, 25 centimetri per allenamento a casa e in palestra

Per fare pilates potresti avere bisogno della palla piccola ideale per rafforzare il core, l’equilibrio, per ridare tono alla schiena, per tonificare e per scolpire, seguendo i migliori esercizi di pilates, ma anche di yoga e per altri esercizi di fitness. La sfera anti scoppio ha una valvola per resistere all’alta pressione. In PVC morbida, resiste ed è durevole, grazie a un materiale di altissima qualità. La palla ginnica è utile e ha un diametro di 25 centimetri che la rende comoda da trasportare ovunque.

Foam Roller, rullo di schiuma rosa multifunzione per massaggio muscolare profondo dei tessuti

Per migliorare gli esercizi di pilates, ecco il rullo in schiuma super resistente e lungo abbastanza per poter allenare in maniera ottimale ogni muscolo. La barra è molto leggera, si trasporta facilmente ed è ideale per la palestra o esercizi di pilates e yoga a casa. Il materiale usato è la schiuma EVA ad alta densità. Non ha odore, è flessibile, morbido, resistente, non dà fastidio. I tasselli sulla superficie stimolano e rilassano i muscoli. Può sostenere fino a 200 chilogrammi. Ideale per massaggiare gambe, collo, spalle, vita, schiena.

YYchan 8 paia di calzini da donna antiscivolo per fare sport, in cotone poliestere

Dei calzini antiscivolo sono assolutamente fondamentali per ogni attività fisica indoor. Per fare pilates o altri esercizi in maniera sicura e confortevole, abbiamo bisogno dei calzini antiscivolo, qui proposti nel pacco da 8 paia ideali per lei e per lui. Le calze si possono usare per tutti i tipi di sport e sono disponibili in 8 colori diversi. La taglia da donna copre dalla 34 alla 38. Sono realizzati in morbido cotone poliestere, molto confortevole sulla pelle, anche perché assorbono il sudore, sono traspiranti e non danno cattivi odori. Inoltre la parte inferiore è antiscivolo, così ci si può comodamente allenare senza il timore di cadere, anche senza il tappetino.

Navaris Sfere da massaggio 3 palline con due palline massaggianti per schiena, gambe e piedi

Anche le sfere da massaggio sono tra gli accessori per il pilates tra i più utili per un massaggio in profondità a ogni parte del corpo. Utili per il rilassamento muscolare, sono l’ideale pre e post allenamento, sia a casa sia in palestra, così da allontanare dolori muscolari e rilassare ogni parte del corpo, in particolare piedi, gambe, schiena e altri muscoli contratti. La confezione contiene una coppia di Spiky massage balls con punte dal diametro di 8 centimetri e una sfera lacrosse del diametro di 6 centimetri. Le palline sono in PVC e non hanno alcun odore. Sono vendute con una pratica custodia inclusa.

Ring pilates, cerchio ad anello per fitness a casa con doppio manico

Il cerchio per fare pilates, ma anche yoga e altri esercizi fitness, è l’ideale per mantenersi in forma, migliorando il tono muscolare e la forma fisica. L’anello è resistente ed è ideale per molti tipi di allenamento. È realizzato in foglio di plastica rinforzata con fibre ad alta resistenza ed è impossibile da deformare. Leggerissimo, il diametro è di 38 centimetri e si può facilmente portare sempre con sé nel borsone della palestra. Le due pratiche maniglie lo rendono adatto per un’impugnatura a due mani sempre perfetta.

Webfit tappetino per fitness, yoga, pilates, ginnastica, stretching antiscivolo con cinturino per chiuderlo

Non può mancare, ovviamente, un tappetino per fare gli esercizi a terra, con fondo antiscivolo e ultra resistente. Morbido al punto giusto per dare comfort a ginocchia, gomiti, schiena e fianchi, è anche impermeabili. Ideale per uomini e donne di ogni età, è il tappetino che può accompagnarci in ogni fase del nostro allenamento. Si può facilmente riporre in una borsa da palestra, grazie al cinturino con nastri di chiusura elasticizzati e manico per arrotolarlo. Si lava semplicemente con un detergente delicato e un po’ di acqua. Lo spessore è di 1,5 centimetri.

Fitness KITWELL-601 – Kit 6 accessori Yoga e Pilates colore rosa che include tappetino, cerchio, blocco, massaggiatore per piedi, barra massaggiante e cinghia per yoga

Da Fitfiu Fitness ecco il kit con 6 accessori per allenarsi secondo gli esercizi del pilates, ma anche per fare yoga. Di colore rosa, sono lo starter kit perfetto da regalare a quell’amica che si sta avvicinando ora a questa disciplina (è disponibile anche in altri colori). Il set include un tappetino con motivi geometrici, un anello per fare pilates, un blocco per gli esercizi, una barra, un massaggiatore per i piedi e un elastico.

Elastici e bande fitness per fare pilates, crossfit, stretching e altri tipi di allenamento

Infine ecco elastici e bande di diverso spessore per potenziare ogni esercizio durante l’allenamento. Sono realizzati con materiali TPR di altissima qualità, con ottima resistenza e proprietà antiscivolo. Si usano facilmente in base al livello di forza desiderato e si adattano a ogni attività sportiva. Si possono comodamente trasportare grazie al sacchettino incluso, così da trovare gli elastici facilmente nella borsa della palestra. Si può usare per fare pilates, ma anche yoga e stretching.

Buon allenamento a tutti quanti con gli accessori per pilates più comodi, pratici e funzionali per allenarsi ovunque.