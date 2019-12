Alimenti che aiutano a combattere la costipazione Una dieta sana è un grande alleato contro la costipazione, ci sono alcuni alimenti che ti aiutano a combatterla. Ecco quali sono.

Una dieta sana è un grande alleato contro la costipazione, ci sono alcuni alimenti che ti aiutano a combatterla.

In realtà nessun alimento ha il potere di accelerare o bloccare l’intestino. La cosa corretta è pensare alla dieta nel suo insieme. Sebbene non tutti ne parlino apertamente, la costipazione è abbastanza comune.

La costipazione, chiamata anche stitichezza o stipsi, è una condizione molto frequente, soprattutto tra le donne. Ci sono diversi sintomi correlati come gonfiore addominale, cefalea, malessere generale e irritabilità. In questa condizione, l’intestino non riesce a lavorare bene e provoca dolore fisico in tutto il corpo. Le cause possono essere tante.

Tradizionalmente, una persona soffre di costipazione quando evacua meno di tre volte a settimana. Se si vuole evitare di soffrire di questa condizione, è importante integrare nella nostra dieta questi alimenti:

Verdure

Esistono alimenti ricchi di fibre, sostanze che resistono alla digestione e, di conseguenza, aiutano nella formazione del bolo fecale. È importante non gettare via la buccia delle verdure come melanzane, cetrioli, barbabietole, pomodori ecc perché è proprio nella buccia che si accumula gran parte del contenuto fibroso.

Caffè e tè neri, verdi e opachi

Questa selezione di bevande ha una cosa in comune: la caffeina. La caffeina non solo ci mantiene attivi ma è anche uno stimolante. Mi raccomando però, non devi esagerare con l’assunzione perché può causare problemi come bruciore di stomaco e reflusso.

Acqua e succhi naturali

L’acqua aiuta a prevenire la costipazione. Una persona stitica dovrebbe bere molta acqua o succhi naturali.

Semi

I semi contengono un tipo di fibra che assorbe l’acqua e in questo modo ti permettono di evacuare facilmente.

Frutta

Anche la frutta contiene molte fibre, ci sono alcuni frutti che sono lassativi, ad esempio la papaia e la prugna. Basta evitare la frutta acerba e vedrai che sarà più facile per te correre in bagno.